الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

"سلة الزمالك" يهزم الطيران ويتأهل لدور الـ 8 لدوري المرتبط

سلة الزمالك، فيتو
سلة الزمالك، فيتو

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 85 - 44 ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء؛ ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري المرتبط.

 

الزمالك والطيران

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-
21 - 10
39 - 27 
62 - 35
85 - 44

 

وشهدت المباراة تواجد نيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة وطارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

 

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في دور الـ8 من البطولة، بنظام الذهاب والعودة، على أن تكون المباراة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، والمباراة الثانية يوم الجمعة.

 

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ويتكون الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" من؛ أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدي إداريين.

 

وكان الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، فاز على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة 71-53 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة رقم 4 بإستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.

 

سلة الزمالك وطلائع الجيش 


وجاءت نتائج الفترات الأربع كما يلي:

25/11
38/22
54/33
71/53


ويقع سلة الزمالك في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من: هليوبوليس والأوليمبي وطلائع الجيش.


يذكر أن الفريق كان قد فاز على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 83-80 وذلك في الجولة الخامسة للمجموعة.

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