الأمن العام يضبط 5 عاطلين وسيدتين بحوزتهم كميات من المخدرات (صور)
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الأقصر، الشرقية، البحيرة) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملات بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5 عاطلين وسيدتين بحوزتهم كميات من المخدرات وشملت:
ضبط (ربة منزل) بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.. وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).
ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – بندقية خرطوش- فرد محلى وطلقة).
ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"– 2 فرد محلى وطلقتين).
ضبط (عاطل، ربة منزل "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,300 كيلو جرام-بندقية آلية وخزينتين - بندقية خرطوش- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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