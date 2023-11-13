الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

القبض على شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبى بالمنيا

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة , فيتو

 ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة  الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظتى الجيزة والمنيا 

الأمن يكشف حقيقة تمزيق جسد مدير مدرسة على يد بلطجية بالبساتين

تحرير 1944 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

Advertisements

وكشفت ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية- شراء السيارات).
 

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 10 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي الاتجار غير المشروع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال مباحث الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

مواد متعلقة

الأمن يكشف حقيقة تمزيق جسد مدير مدرسة على يد بلطجية بالبساتين

تحرير 1944 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

إحالة سائق بهيئة الإسعاف للمحاكمة بتهمة تعاطي الترامادول وتسبب في حادث

حالة الطرق اليوم، شارعا رمسيس وشبرا ومحور 26 يوليو وكوبري الجلاء الأكثر زحاما

اليوم، الداخلية تجري مراسم قرعة الحج في 6 محافظات، بينها أسوان والغربية والبحيرة

ضبط 46 من ممارسي البلطجة وهاربين من المراقبة و108 فرود خرطوش

حبس 21 عنصرا إجراميا بتهمة حيازة والاتجار بالمواد المخدرة فى 6 محافظات

حملة أمنية على أوكار المخدرات في محرم بك تضبط 42 ديلر

الأكثر قراءة

استشهاد أحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية وإصابة آخر في غزة

تأجيل دعوى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد لـ 27 نوفمبر

عاجل لأصحاب الفخامة (20)

تعرف على السيرة الذاتية لـ ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني الجديد

أوسوريو يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك في اتحاد الكرة

محمد صبحي يوجه رسالة لزوجته الراحلة في ذكرى زواجهما الـ50

في استطلاع مثير للجدل، مركز بصيرة يصدم المصريين بإحصائية عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

قبل مواجهة ميدياما، كشف حساب الأهلى أمام الأندية الغانية

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

جمهور كوسوفو يستقبل منتخب إسرائيل بصافرات استهجان (فيديو)

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم والبطاطس يعاود الارتفاع في سوق العبور

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الاثنين (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

المزيد

انفوجراف

ترسانة أسلحة حزب الله ترعب إسرائيل (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية