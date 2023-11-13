الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

الأمن يكشف حقيقة تمزيق جسد مدير مدرسة على يد بلطجية بالبساتين

قوات الشرطة , فيتو
قوات الشرطة , فيتو

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة حقيقة تداول منشور لأحد الأشخاص زعم خلاله قيام خارجين على القانون بالتعدى بالضرب على مدير إحدى المدارس بالبساتين. 
 

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تابعت الأجهزة الأمنية تداول منشور لأحد الأشخاص على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعومًا بصور لمدير إحدى المدارس مصابًا بجروح قطعية بالجسد وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، والزعم بقيام سيدة بإستئجار عدد من الخارجين على القانون للإعتداء عليه بمحل عمله بدائرة قسم شرطة البساتين  .

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وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله بالمنشور، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بجوار إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بين كلٍ من طرف أول (صاحب المنشور "فنى كهرباء، مصاب بجروح متفرقة بالجسم") طرف ثان (3 أشخاص "ربة منزل وزوجها ونجلهما" ) وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك لرفض الأول السماح للطرف الثانى بالدخول للمدرسة لتقديم شكوى ضد إحدى المدُرسات لإساءتها معاملة نجلتهما، وقرر لهم أنه مُفوض من قِبل بعض أولياء الأمور للتعامل مع إدارة المدرسة بالنيابة عنهم وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بالأيدى ُمحدثين إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وأضاف الأول بقيامه بالإدعاء على خلاف الحقيقة أنه يعمل بالمدرسة وأن المشاجرة داخل المدرسة للإهتمام بالبلاغ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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