خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الاثنين وأداء الأسواق الخليجية

والتي استهلت الجلسة بالتباين في الأداء.



والبداية من المملكة العربية السعودية



والتي فيها انخفض أداء مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7% وهي تقدر بـ 7 نقاط ليصل لمستوى 10833 نقطة وسط قيم تداولات تصل إلى 4.5 مليار ريال بنهاية الجلسة، وفي الاسواق الاماراتية والتي عادت الي برنامج الطروحات مرة اخرى.



وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.01% وهي تقدر بـ 40 نقطة ليصل إلى 3969 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 300 مليون درهم بنهاية الجلسة.

كما ارتفع مؤشر فوتس ي أبوظبي بنسبة 0.21% وهي تقدر ب 20 نقطة ليصل إلى 9548 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 700 مليون درهم.

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ويعتبر عودة برنامج الطروحات هو الداعم لارتفاع قيم التداول وتدفق الاستثمارات الأجنبية.



وفي الكويت



استهل مؤشر الكويت 50 التداولات على ارتفاع بنسبة 0.20% وهي تقدر بـ 11 نقطة ليصل لمستوى 5267 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار بنهاية الجلسة، والأسواق الخليجية في انتظار المراجعة الدورية لمؤشر الأسواق الناشئة.

وكانت قد شهدت جلسة الأحد أول جلسات الأسبوع بداية خضراء لمؤشرات الأسواق الخليجية

واستهل المملكة العربية السعودية مؤشراتها تداولات الأحد بارتفاع نسبته 0.19% وهي تقدر بـ 20 نقطة ليصل إلى 10860 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 5.5 مليار ريال بنهاية الجلسة.



وفي الكويت ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.35% وهي تقدر بـ 18 نقطة ليصل إلى 5227 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.