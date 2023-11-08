الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية في ختام تعاملات اليوم

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة الأربعاء، ونستعرض التفاصيل كالتالى: 

 

والبداية من الكويت

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء مع تصدر سهم عقارات الكويت نشاط التداول على كافة المستويات.

انخفض مؤشر السوق  الرئيسي 50 بـ 0.20% وارتفع  الرئيسي بـ0.04%، ونما  الأول  بـ0.17%، وزاد العام  بنسبة 0.14% عن مستوى أمس الثلاثاء.

بلغت قيمة التداول في البورصة  2.09 مليون دينار وزعت على 10.29 مليون سهم بتنفيذ 484 صفقة وتنهي الجلسة علي تداولات تصل الي 45 مليون دينار.

Advertisements

 

وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها عقار بـ 1.72%، بينما تراجع قطاع الاتصالات بـ 0.36% واستقرت 7 قطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع 27 سهم على رأسها تمدين العقارية بواقع 9.85%، فيما تراجع سعر 8 أسهم تقدمها سهم أرجان بـ 2.58%واستقر سعر 12 سهما.

 

وتقدم سهم عقارات الكويت المرتفع 1.19% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 4.62 مليون سهم وسيولة بلغت قيمتها 783.38 ألف دينار.

وفي المملكة العربية السعودية 

ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.22% وهي تقدر بـ 25 نقطة ليصل إلى مستوى 10973 نقطة بقيم تداول تصل إلى 5.5 مليار ريال.

وفي الامارات 

انخفضت مؤشرات الأسواق، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.60% وهي تقدر بـ 24 نقطة ليصل إلى 3965 نقطة بتداول يصل في نهاية الجلسة إلى 500 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي

انخفض المؤشر بنسبة 0.22%وهي تقدر بـ 22 نقطة ليصل إلى 9529 نقطة بقيم تداول تصل إلى 800 مليون درهم.

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات جلسة اليوم

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصات الخليجية أسواق الخليج اسواق المال التداول في البورصة العربية السعودية السوق الرئيسى المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

مواد متعلقة

في ذكرى مئويته، البابا شنودة الثالث حكيم هذا العصر ومعلم الأجيال وصاحب تاريخ حافل بالوطنية

البورصة المصرية أثناء آخر أسبوع في يوليو.. 8.6 مليار جنيه قيمة التداول على 2,886 مليون ورقة.. وتوقعات الخبراء في أغسطس

حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلا من العلف الحيواني

أخبار الاقتصاد اليوم: توقعات اجتماع البنك المركزي.. ومفاجأة في المؤشر العالمي للذهب الأيام المقبلة

السيسي يشارك فى القمة الأفريقية الروسية الثانية.. قمة مصرية روسية وجلستان عامتان وإعلان ختامي وفعاليات اقتصادية وتجارية وثقافية الأبرز

وفاة «أينشتاين هندسة الطيران» في مصر.. مصطفى جبر قدم أبحاثًا متطورة في علم هياكل الطائرات.. والنشطاء: فقدنا أسطورة علمية لن تتكرر

امتيازات جديدة وعقوبات رادعة، النص الكامل لتعديل قانون المسنين  

التعليم العالي تحذر طلاب الثانوية العامة من الجامعات المجهولة.. تعلن 54 جامعة حكومية وخاصة وأهلية معتمدة و204 معاهد

الأكثر قراءة

أول قرار من إدارة الزمالك بعد الصعود لنهائي كأس مصر

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى، التفاصيل الكاملة

حقيقة فيديو فلسطينيين يمثلون أنهم قتلوا في غزة

آخر تطورات عطل منصة "شاهد" بعد انقطاع خدمتها

الرئيس التنفيذي لبيراميدز يهاجم التحكيم بعد الخسارة أمام الزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية، خسائر بالجملة لآية سماحة و"شاهين" ينقذها

هالة صدقي: بحترم حرص بيومي فؤاد وغيرته على فنه

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة 29 صوماليًا وتشرد نحو 300 ألف جراء فيضانات مفاجئة

هالة صدقي تتحدث عن مساعدتها لأهالي غزة بعد الهجوم الإسرائيلي (فيديو)

بسمة رمضان، طالبة من بني سويف تفوقت على العرب والأفارقة في رفع الأثقال

الحكومة توافق على إلحاق طالب بـ "السادس الابتدائي" للدراسة بكلية العلوم بدمياط

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاربعاء 8-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 08-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بحدوث مصيبة مرض أو فقر أو دين

أستاذ فقه بجامعة الأزهر: الجوارب الشفافة لا يجوز المسح عليها أثناء الوضوء

هل هناك سيئة جارية؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية