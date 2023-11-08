تعرف على أداء البورصات الخليجية في ختام تعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة الأربعاء، ونستعرض التفاصيل كالتالى:

والبداية من الكويت

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء مع تصدر سهم عقارات الكويت نشاط التداول على كافة المستويات.

انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بـ 0.20% وارتفع الرئيسي بـ0.04%، ونما الأول بـ0.17%، وزاد العام بنسبة 0.14% عن مستوى أمس الثلاثاء.

بلغت قيمة التداول في البورصة 2.09 مليون دينار وزعت على 10.29 مليون سهم بتنفيذ 484 صفقة وتنهي الجلسة علي تداولات تصل الي 45 مليون دينار.

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وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها عقار بـ 1.72%، بينما تراجع قطاع الاتصالات بـ 0.36% واستقرت 7 قطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع 27 سهم على رأسها تمدين العقارية بواقع 9.85%، فيما تراجع سعر 8 أسهم تقدمها سهم أرجان بـ 2.58%واستقر سعر 12 سهما.

وتقدم سهم عقارات الكويت المرتفع 1.19% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 4.62 مليون سهم وسيولة بلغت قيمتها 783.38 ألف دينار.

وفي المملكة العربية السعودية

ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.22% وهي تقدر بـ 25 نقطة ليصل إلى مستوى 10973 نقطة بقيم تداول تصل إلى 5.5 مليار ريال.

وفي الامارات

انخفضت مؤشرات الأسواق، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.60% وهي تقدر بـ 24 نقطة ليصل إلى 3965 نقطة بتداول يصل في نهاية الجلسة إلى 500 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي

انخفض المؤشر بنسبة 0.22%وهي تقدر بـ 22 نقطة ليصل إلى 9529 نقطة بقيم تداول تصل إلى 800 مليون درهم.