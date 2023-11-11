تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنه بعد انخفاضات حادة للمؤشرات الخليجية

تحاول الاسواق تعويض خسائرها

بعد أسابيع من الانخفاض بسبب الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة

أما ارتفاع المؤشرات فيرجع إلى نتائج الأعمال وتعديل أوزان الأسهم النسبية بسبب المراجعة الدورية لمؤشرات الأسواق الناشئة.



في الكويت



وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.86% أو 61.82 نقطة ليختتم تعاملات الأسبوع بمستوى 7233.76 نقطة.



وزاد مؤشر السوق العام بنحو 0.88% ليصل إلى النقطة 6590.72 رابحًا 57.43 نقطة في أسبوع عن مستواه في الأسبوع السابق المنتهي بـ2 نوفمبر 2023.

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وأنهى مؤشر السوق الرئيسي التعاملات بالنقطة 5370.28 بنمو 0.94% يُعادل 50.22 نقطة.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.72% أو 88.78 نقطة وأغلق التعاملات الأسبوعية بمستوى 5257.37 نقطة.



وسجلت بورصة الكويت قيمة سوقية في نهاية التعاملات بـ39.009 مليار دينار بنمو 0.88% يُقدر بـ340 مليون دينار قياسًا بمستواها في ختام الأسبوع السابق البالغ 38.669 مليار دينار

وشهد الأسبوع تباين في التداولات إذ ارتفعت الكميات بـ1.86% إلى 736.53 مليون سهم بينما تراجعت السيولة 9.50% عند 197.58 مليون دينار وانخفض عدد الصفقات 4.97% إلى 48.99 ألف صفقة.

وفي المملكه العربية السعودية



وبعد ان استجاب المؤشر بالايجاب لنتائج الاعمال والتي لم تكن مرتفعة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ولكنها جاءات اعلي من التوقعات في ظل ظروف جيوسياسية متصاعدة وتذبذب في اسعار النفط.



وبعد ان وصل مؤشر السوق السعودي لمستوي 11000نقطة عاد يتداول ادناها في اسبوع غلب علية التراجع وتذبذب الأداء، حيث اغلق المؤشر العام للسوق متراجعًا 0.81% بخسائر بلغت 88 نقطة هبط بها إلى 10,840.76 نقطة، وارتفعت قيم التداول إلى 4.9 مليار ريال في الجلسة الواحدة من، وأغلقت جميع القطاعات باللون الأحمر باستثناء قطاعي السلع طويلة الأجل والنقل حيث صعد الأول 2.86% وسجل الثاني ارتفاعًا هامشيًا بلغت نسبته 0.01%.

وتصدر قطاع البنوك خسائر القطاعات الكبرى بعد هبوطه 1.22% وتراجع قطاع الاتصالات 1% وبلغت خسائر قطاعي الطاقة والمواد الأساسية 0.16% و0.15% على التوالي.



وعلى صعيد أداء الأسهم شملت الخسائر 156 سهمًا تصدرها سهم مهارةبنسبة تراجع بلغت 9.93% واقتصرت المكاسب على 57 سهمًا تصدرها سهم الباحةبارتفاع 7.69%.

وتصدر سهم أرامكو السعودية نشاط الأسهم من حيث القيمة بـ355.79 مليون ريال وكانت أعلى الكميات لسهم أمريكانا بكمية تداول بلغت 12.5 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازي أغلق مؤشر نمو حد أعلى مرتفع بنسبه 0.76% مضيفًا 175.73 نقطة إلى رصيده ليصل إلى مستوى 23,223.04 نقطة.



وفي الامارات



ولم تكن الاسواق الاماراتيه الاكبر حظا

حيث ما تكسبة خلال الجلسات تخسرة في جلسات اخري بسبب المخاوف المتزايدة من رلع اسعار الفائدة من قبل الولايات المتحدة

فبالنسبة لسوق دبي اصبح منطقة 4500نقطة منطقة مقاومة منيعة لايستطيع المؤشر تجاوزها

كما ان تركيز المشتريات من قبل العرب والاماراتيبن لا يعزز ارتفاع المؤشرات وبقائها في المنطقة الخضراء، ولكن عند انخفاض المؤشر لقرب منطقة الدعم الرئيسية يرتفع المؤشر تدريجيا.



ويحاول السوق العودة لبرنامج الطروحات مرة اخري والذي يعزز السيوله لديه، كما ان نتائج اعمال القطاع البنكي يؤثر علي اداء المؤشرات والتي جاءت محصلاتها خضراء علي مستوي الاسبوع مع تحسن ملحوظ في قيم التداول

ولا يختلف الوضع كثير في سوق ابوظبي

ولكن اداء السوق جاء مدعوم بقطاع العقارات بعد اعلان العديد من الشركات المقيدة في السوق علي طفرة في تحقيق الاربتح اثرت علي الاسعار الاسترشادية للاسهم وخاصة القيادية

كما ان مشتريات العرر والاجانب زود من قيم المؤشر مما اهله للارتفاع والاقتراب من مستوي 9750نقطة كما ان الارتفاع جاء معزز من ارتفاع قيم التداول اليومية والتي تجاوز 800مليون درهم.



كما ان السوق يتطلع لاصافة انشطة وخدمات جديدة تلبي كافة احتياجات المستثمرين.