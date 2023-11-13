القصير يغادر إلى بكين للمشاركة في المنتدى الثاني للتعاون الصيني الإفريقي

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القاهرة متوجها إلى العاصمة الصينية بكين وذلك للمشاركة في المنتدى الثاني للتعاون الصينى الإفريقى فى الزراعة والذي يعقد خلال الفترة من 13-16 نوفمبر 2023.

وجاءت مشاركة "القصير" في المنتدى بناء على دعوة تلقاها من د. تانج رينجيان وزير الزراعة والشئون الريفية الصيني.

وعلى هامش المنتدى سوف يقوم القصير بعقد لقاءات ومباحثات ثنائية مع السادة وزراء الزراعة والمسؤولين المشاركين في المنتدى.

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وفي سياق متصل، استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية زهوانج جاي نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لمصر حيث ناقش الجانبان سبل التعاون بين مركز البحوث الزراعية المصري والأكاديمية الصينية للعلوم.

وقدم الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية الشكر للحكومة الصينية علي البرنامج الناجح الذي أتاح للعديد من الباحثين اكتساب بعض الخبرات وأعطت الفرصة للإطلاع على التكنولوجيا الحديثة وأعرب سليمان عن رغبته في مزيد من التعاون وبناء القدرات بين الجانبين والاطلاع على الخبرات المصرية في مجال القطاع الزراعي.

مركز البحوث الزراعية

ومن ناحيته استعرض رئيس مركز البحوث الزراعية أنشطة المركز في مجال برامج التربية وإجراء البحوث التطبيقية والتي من شأنها تحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياة وكذلك إنتاج تقاوي المربي والاساس وكذلك النشاط البحثي للمركز والتعاون مع الهيئات والمؤسسات البحثية الاخري وجهوده في مجال الانشطة الإرشادية والبحثية والتدريبية والخدمية واستنباط الأصناف والهجن الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية والتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وإنتاج أصناف قادرة علي مواجهة التغيرات المناخية مثل الجفاف والملوحة مشيرا إلي أن مركز البحوث الزراعية هو الذراع البحثي للزراعة المصرية.

وأكد سليمان أن هدف الزيارة هو التعرف علي الأنشطة المختلفة للمعاهد والمعامل التابعة للمركز في المجال الزراعي والتعرف علي سبل التعاون الأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وإقامة المشاريع المشتركة مع مصر والتعرف علي المبادرة والتي تسمي الحزام والطريق والتي يتم خلالها برنامج صغار العلماء الموهوبين.

ومن جانبها ذكرت نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم أن هدف الزيارة هو تعزيز التعاون بين الصين ودول العالم المختلفة وأضافت نائب رئيس الأكاديمية ان هذه الاكاديمية هي هيئة وطنية مستقلة تابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية وأنها تهدف إلي تعزيز التعاون بين الصين ودول العالم من خلال الأبحاث والمشروعات المشتركة ودعم رسائل الماجستير والدكتوراة وتقديم الخدمات علي المستوى العالمي وتنفيذ برامج الشباب وهي حاليا تتعاون مع ٣٠ مركزا بحثيا دوليا ووطنيا وتضم ١٣٠ مؤسسة و٤٠ دولة وقد شارك أكثر من ٧٠٠ باحث من صغار العلماء الموهوبين حوالي ٢١٠ مشاركين من مصر سواء من مركز البحوث الزراعية أو الجامعات مثل جامعة السويس وبنها والقاهرة وأضاف ان الأكاديمية تهدف إلى استكمال البرنامج وخلق مجالات جديدة للتعاون مع مصر وخاصة مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.