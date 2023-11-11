قمح هاتور يواجه تحدي النينو، وتوصيات هامة لإنجاح زراعة الذهب الأصفر

بدأ اليوم السبت - 11 نوفمبر - شهر هاتور في التقويم القبطي المصري الذي يعتبر انطلاقة زراعة محصول القمح في الوادي والدلتا، حيث يبدأ غرس تقاوي الذهب الأصفر في الأرض مع تراجع درجات الحرارة إلى المعدلات المناسبة لزراعة القمح.

شهر هاتور

واشتهرت الأشهر القبطية بربطها بعدد من الأمثال الشعبية التي تدلل على حالة الطقس والزراعة خلالها، وأطلق المصريين وصف "هاتور أبو الذهب منثور" على الشهر الثالث من التقويم القبطي والذي يزامن زراعة القمح.

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ظاهرة النينو

ورغم بداية شهر هاتور المميز بتراجع درجات الحرارة وتساقط الأمطار على مناطق مختلفة من البلاد، إلا أن الظواهر الثابتة والملازمة لشهر هاتور قد يطرأ عليها بعض التغيرات خلال العام الجاري بسبب ظاهرة "النينو" المناخية.

وكشف مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تقرير له، أن ظاهرة النينو تحدث عند ارتفاع درجات الحرارة ما دون حدودها الطبيعية في مناطق شرق ووسط المحيط الهادي، ومن المتوقع بنسبة65% أن يشتد تأثيرها في المواسم القادمة وهذه الظاهرة تعمل على قلب النظام الجوي الاعتيادي وتؤدي إلى تأخر برودة الجو ومن ثم تأخر الشتاء.

توصيات لزراعة القمح

وأكد المركز في تقرير له أنه يجب الأخذ في الاعتبار ثلاث توصيات هامة، أولها الالتزام بالخريطة الصيفية للموسم الجديد، والزراعة بتقاوي معتمدة من الجمعية أو الشركات، والزراعة على مصاطب في أراضي الوادي والدلتا عدا المناطق المتأثرة بالأملاح، مع إضافة سلفات نشادر أو نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان كجرعة تنشيطية مع الزراعة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أهمية رية المحاياة بعد حوالى من 21 إلى 25 يومًا من الزراعة، وعدم تأخير رية المحاياة عن 30 يومًا إلا في حالة سقوط الأمطار الغزيرة ويوالى الري بعد ذلك كل 25 يومًا، ويجب عدم تعطيش النباتات خاصة أثناء فترات التفريع وطرد السنابل، وفي كل الأحوال يجب عدم الإسراف في مياه الري.

ولفت لأهمية رية التشتية 10 لترات حامض فسفوريك أو 3 إلى 4 كجم ماب أو منقوع سوبر الفوسفات لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع، مع عدم خلط مبيدات الحشائش إلا بتوصية أو تجربة حيث أنها تتسبب في مشاكل كل موسم واصفرار أطراف القمح أو توقف نموه وتعطله.

السياسة الصنفية لمحصول القمح

وفي سياق متصل أصدر معهد المحاصيل الحقلية السياسة الصنفية لمحصول القمح لموسم 2023-2024.

وجاءت على النحو التالي:

محافظات الوجه البحري

بورسعيد - الإسماعيلية - السويس – دمياط - الدقهلية – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية تزرع أصناف مصر 3- مصر 4- جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 سدس 14- سدس 15

الجيزة

تزرع أصناف مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15

الفيوم

تزرع أصناف مصر 1- مصر 3- مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.



محافظات مصر الوسطى

بني سويف – المنيا تزرع أصناف مصر 1- مصر 3 - مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 – بني سويف 5 – بنى سويف 7.



محافظات مصر العليا

أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - جميزة 11 – سدس 12– بني سويف 5 – بنى سويف 7.

الأراضي المستصلحة حديثًا في الدلتا الجديدة – مستقبل مصر شرق العوينات - توشكي تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4– جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد شدد على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارًا من الموسم الذي ينطلق خلال أيام، وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.



وتخطط وزارة الزراعة إلى الاكتفاء من التقاوى المحلية المنتقاة والمعتمدة لمحاصيل الحبوب الإستراتيجية بهدف تغطية احتياجات المزارعين منها لضمان تحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل.