الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وفد صيني يزور مركز البحوث الزراعية لمناقشة التعاون في البحث العلمي

رئيس مركز البحوث
رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس الوفد الصيني،فيتو

استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية زهوانج جاي نائب  رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم  والوفد المرافق  خلال زيارته الرسمية لمصر حيث  ناقش الجانبان سبل التعاون  بين مركز البحوث الزراعية المصري والأكاديمية الصينية للعلوم 

وقدم الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية الشكر للحكومة الصينية علي البرنامج الناجح الذي أتاح للعديد من الباحثين اكتساب بعض الخبرات وأعطت الفرصة للإطلاع علي التكنولوجيا الحديثة  وأعرب سليمان عن رغبته في مزيد من التعاون وبناء القدرات بين الجانبين  والاطلاع علي الخبرات  المصرية في مجال  القطاع الزراعي  

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مركز البحوث الزراعية

ومن ناحيتة استعرض رئيس مركز البحوث الزراعية  أنشطة المركز في مجال برامج التربية وإجراء البحوث التطبيقية والتي من شأنها تحقيق أقصي استفادة من  وحدتي  الأرض والمياة وكذلك إنتاج تقاوي المربي والاساس  وكذلك النشاط البحثي للمركز والتعاون مع الهيئات والمؤسسات البحثية الاخري وجهوده في مجال الانشطة الإرشادية والبحثية والتدريبية والخدمية واستنباط الأصناف والهجن  الجديدة  للمحاصيل الاستراتيجية والتي  تساهم في تحقيق الامن الغذائي وإنتاج أصناف قادرة علي مواجهة التغيرات المناخية مثل  الجفاف والملوحة  مشيرا إلي أن مركز البحوث الزراعية هو الذراع البحثي للزراعة المصرية 

وأكد سليمان  أن هدف الزيارة هو التعرف علي الانشطة المختلفة للمعاهد والمعامل التابعة للمركز  في  المجال الزراعي  والتعرف علي سبل التعاون الاكاديمية الصينية للعلوم  والتكنولوجيا   وإقامة المشاريع المشتركة مع مصر والتعرف علي المبادرة والتي تسمي الحزام والطريق والتي يتم خلالها  برنامج  صغار العلماء الموهوبين

 ومن جانبها ذكرت نائب  رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم  أن هدف الزيارة  هو تعزيز التعاون بين الصين ودول العالم المختلفة وأضافت نائب رئيس الأكاديمية ان هذة الاكاديمية هي هيئة وطنية مستقلة تابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية وأنها تهدف إلي تعزيز التعاون بين الصين ودول العالم من خلال الأبحاث والمشروعات المشتركة  ودعم رسائل الماجستير والدكتوراة وتقديم الخدمات علي المستوي العالمي وتنفيذ برامج الشباب وهي حاليا تتعاون مع ٣٠ مركز بحثي دولي ووطني وتضم ١٣٠ مؤسسة و٤٠ دولة وقد شارك أكثر من ٧٠٠ باحث من صغار العلماء الموهوبين حوالي ٢١٠ مشارك من مصر سواء من مر كز البحوث الزراعية أو  الجامعات مثل جامعة السويس وبنها  والقاهرة وأضافت ان الاكاديمية تهدف إلي استكمال البرنامج وخلق مجالات جديدة للتعاون مع مصر وخاصة مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

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الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية الأكاديمية الصينية للعلوم انتاج تقاوى الصين

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