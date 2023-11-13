الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في سوريا

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا والعراق، فيتو

القوات الأمريكية في سوريا والعراق، أعلن المرصد السوري، لحقوق الإنسان في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن  قاعدة أمريكية في الحسكة السورية تعرضت لهجوم  بطائرة مسيرة.

الهجوم على القوات الأمريكية بطائرات مسيرة 

وفي وقت سابق من اليوم  سقطت قذائف صاروخية على  قاعدة حقل العمر النفطية الأمريكية في دير الزور بـ سوريا.

ومن جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن  الجيش الأمريكي نفذ ضربات جوية على مناطق تابعة لـ الحرس الثوري الإيراني وجماعات متحالفة مع طهران، ردا على هجمات  تعرض لها جنود أمريكيين في العراق وسوريا.

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وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن الضربات الأمريكية شملت منشأة تدريب ومنزلا آمنا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين في سوريا.

القواعد الأمريكية تتعرض لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ 

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي والدعم الكبير الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لجيش الاحتلال، تعرضت القوات التابعة لواشنطن وقواعدها الموجودة في سوريا والعراق لهجمات متكررة بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة. 

وفي وقت سابق تعرضت القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق لهجوم بطائرات مسيرة.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن قاعدة عين الأسد التي تضم القوات الأمريكية تعرضت لقصف بأكثر من قذيفتي هاون سقطت داخل القاعدة.

وبينت المصادر أن سقوط قذائف الهاون أدى لوقوع انفجارات داخل قاعدة عين الأسد، دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية أو ما إذا أسفر القصف عن أي خسائر أخرى.

وتعرضت قاعدة حرير في مدينة أربيل، شمال العراق، والتي تضم القوات الأمريكية، ظهر السبت، إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

ولوحت ما تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" بالبدء بمرحلة جديدة في مواجهة الأمريكان، نصرة لفلسطين، مؤكدة أن المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة.

وتتعرض القوات الأمريكية الموجودة في القواعد العسكرية العراقية في عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ أيام، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية، بحسب بيانات رسمية للبنتاجون.

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