الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الثاني خلال ساعات، هجوم جديد يستهدف القوات الأمريكية في العراق

قاعدة أمريكية، فيتو
قاعدة أمريكية، فيتو

تعرضت القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق لهجوم جديد، مساء السبت.

 

وقالت مصادر أمنية عراقية إن قاعدة عين الأسد التي تضم القوات الأمريكية تعرضت لقصف بأكثر من قذيفتي هاون سقطت داخل القاعدة.

 

وبينت المصادر أن سقوط قذائف الهاون أدى لوقوع انفجارات داخل قاعدة عين الأسد، دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية أو ما إذا أسفر القصف عن أي خسائر أخرى.

 

وتعرضت قاعدة حرير في مدينة أربيل، شمال العراق، والتي تضم القوات الأمريكية، ظهر السبت، إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

 

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ولوحت ما تُسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" بالبدء بمرحلة جديدة في مواجهة الأمريكان، نصرة لفلسطين، مؤكدة أن المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة.

 

وتتعرض القوات الأمريكية الموجودة في القواعد العسكرية العراقية في عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ أيام، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية، بحسب بيانات رسمية للبنتاجون.

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