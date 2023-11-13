الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في انهيار عقار بمصر القديمة

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

صرحت نيابة مصر القديمة الجزئية بدفن جثة شخص لقي مصرعه، إثر انهيار عقار بمنطقة مصر القديمة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بانهيار عقار في  نطاق دائرة قسم شرطة مصر القديمة وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية والاسعاف الى مكان البلاغ.

وفرض كردون أمنى فى موقع انهيار العقار وجرى البحث اسفل الانقاض عن الضحايا فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسماع أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

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وانتشلت قوات الحماية المدنية جثة شخص وقامت سيارة الإسعاف بنقله إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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