الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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جنرال أمريكي سابق: أردوغان الوحيد في الشرق الأوسط القادر على تدمير إسرائيل

دوجلاس ماكجيرجوي،
دوجلاس ماكجيرجوي، فيتو

العدوان على غزة، كشف دوجلاس ماكجريجور، العقيد السابق بالجيش الأمريكي، عن مفاجأة يمكن أن تحدث في الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدًا أن الجنود الأتراك سيقاتلون، في النهاية، في غزة، لكن التوقيت لذلك حساس بالنسبة للرئيس التركي أردوغان.

الرئيس التركي يحشد البلاد ضد الاحتلال


وعن العدوان على غزة، قال دوجلاس ماكجريجور إن الرئيس التركي يحشد البلاد،  وأنه يصعب أن يصرف النظر عن الفكرة، مشيرًا إلى أن أردوغان هو الرجل الوحيد في الشرق الأوسط القادر على تدمير إسرائيل.

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الجنرال الإمريكي السابق دوجلاس ماكجريجور، فيتو


وطالب دوجلاس بأخذ تهديد الرئيس التركي أردوغان على محمل الجد، مؤكدًا أن فلسطين منذ مئات السنين كان يسيطر عليها الأتراك، وعلى معظم العالم العربي في الشرق الأوسط.

الجنود الأتراك سيقاتلون إسرائيل


وقال دوجلاس ماكجريجور، في تغريدة على حسابة بمنصة "أكس"، تويتر سابقً: " وسوف يقاتل الجنود الأتراك في نهاية المطاف في غزة. أردوغان حساس بالنسبة للتوقيت، فهو يحشد البلاد. هذا سيحدث، ومن الخطأ صرف النظر عن الفكرة. أردوغان هو الرجل الوحيد في الشرق الأوسط الذي لديه القدرة على تدمير إسرائيل. انتبهوا!"

رجب طيب أردوغان، فيتو


وتابع ماكجريجور قائلًا: "ومن الخطأ عدم أخذ أردوغان على محمل الجد. الذي كان في فلسطين منذ مئات السنين الأتراك! التي كانت تسيطر في وقت ما على معظم العالم العربي في الشرق الأوسط، الإمبراطورية التركية! وينسى الناس أنه من وجهة النظر التركية فإن اليهود يقفون على أرض إسلامية."

أردوغان يهاجم بنيامين نتنياهو


الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي فقال "إن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال لقد محوناه..." وحمله المسؤولية عن الهجمات العدوانية على غزة.


وقال أردوغان، في تصريحات إعلامية: "إن المسؤول الأول عن الهجمات ضد غزة هو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو شخصيا"، مشيرًا إلى أن الداخل الإسرائيلي يشهد حاليا حركات مناهضة له.
وتابع أردوغان تصريحاته قائلًا: "نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، فقد دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية".

تركيا تلعب دور الضامن في غزة


كما أعرب أردوغان عن استعداد تركيا للعب دور الضامن في غزة، على غرار نموذج جزيرة قبرص، فقال: "إذا كانت اليونان دولة ضامنة في قبرص.. وتركيا أيضا دولة ضامنة بطبيعة الحال، فلم لا تكون هناك آلية مماثلة في غزة".

الرئيس التركي أردوغان، فيتو


وقال أردوغان: "الدول الغربية التي تحني رؤوسها عند تذكيرها بالمجازر السابقة التي غضوا الطرف عنها، ستنسحق تحت عار مواقفها حيال مجازر غزة.. بعض الدول التي تتسامح مع عناصر التنظيمات الإرهابية تحت ستار "حرية التعبير" حاولت حظر العلم الفلسطيني الذي هو رمز لشعب"، رافضًا وصف حركة حماس بالـ "إرهابية"، ووصفحا بحركة تحرر ومقاومة.
وطالب أردوغان العالم بأن يمد يد العون للمستضعفين والأبرياء، فقال: "ينبغي على العالم أن يسمع صرخات الأطفال الفلسطينيين. ومد يد العون لهؤلاء الأبرياء والمضطهدين دين في رقابنا وواجب إنساني".

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