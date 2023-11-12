فوائد كبسولات الأوميجا 3، الأوميجا 3 من الأحماض الأمينية المهمة التى يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا حفاظا على الصحة.

وفوائد كبسولات الأوميجا 3، عديدة وينصح بها الأطباء دائما للحفاظ على صحة المخ وسلامة القلب، وتقوية المناعة بشكل عام.

أهمية الأوميجا 3

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن كبسولات الأوميجا 3 مهمة للصحة لأنها تمد الجسم بالدهون الصحية التى تقضى على الدهون الضارة بالجسم، وتعزز من صحة الدماغ وترفع من مستوى التركيز والذكاء خاصة للأطفال.

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المدة اللازمة لتناول الأوميجا 3

واضافت منى، أن كبسولات الأوميجا 3، مهمة للصحة حيث يجب تناولها مرتان يوميا صباحا ومساء، وذلك للحصول على أعلى استفادة منها، ويجب تناولها لمدة 3 شهور وتوقفها شهر، ثم إعادة تناولها مرة أخرى، وهكذا.

فوائد كبسولات الأوميجا 3، فيتو

فوائد كبسولات الأوميجا 3

وتابع، أن من فوائد كبسولات الأوميجا 3:-

يجب تناول الأوميجا 3 إلى جانب تناول الأدوية المقاومة للالتهابات، لأنها تزيد من فعاليتها في مقاومة المرض، كما أنه فعّال في معالجة التهاب المفاصل والروماتيزم.

تساعد فى القضاء على جميع أنواع الالتهابات التي تصيب الجسم، ومن أهمها، التهابات الأوعية الدّموية والمفاصل.

تقاوم الأمراض التي تصيب القلب، حيث أنها تساعد في تنظيم ضربات القلب، وتخفيف إمكانيّة الإصابة بالنّوبات والسكتات القلبيّة التي تؤدي إلى الموت المفاجئ، كما أنّها تعمل على تنظيم عمل القلب وتقويته بشكل عام.

تزيد من فاعلية الأدوية المضادة للاكتئاب، وبالتالي فهو يحارب العديد من الأمراض النفسية، مثل: التوترات العصبية، وغيرها من الأمراض الأخرى.

مهم للمرأة الحامل لأنه يعمل على تعزيز القدرات العقلية للجنين، ويعمل على تعزيز القدرات السمعية للجنين.

تخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم، كما أنها تخفض نسبة الدهنيات الموجودة في الشرايين حول القلب، وبالتالي فهي تقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

تعمل على تخليص الشرايين من الدهون المتراكمة، كما أنها تحمي من حدوث النزيف الدماغي.

تساعد في تقليل إفراز هرمون الأنسولين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تقليل تراكم الدهون في الجسم.

تحمي من أمراض السرطان، كما أن تناول الأسماك بشكل عام يساعد في خفض نسبة الإصابة بأمراض السرطان.

تخفض ضغط الدم المرتفع، كما أن تناول الأسماك يساعد في خفض ضغط الدم، لكن من الممكن أن يكون تأثيره في بعض الحالات ضعيف.

تعمل على بناء الخلايا، وتجديد الخلايا التالفة الموجودة في الجلد.

ترفع نسبة ذكاء الأطفال، فهي تساعد في بناء خلايا الدماغ، كما أنها تعمل على تجديد الخلايا التالفة، كما أن لها تأثير في محاربة التشتت وقلة الانتباه.

تعمل على تخفيف نسبة الدهون في الجسم، ولها قدرة عالية على حرق كمية من الدهون في الجسم.

الأوميجا مهمة للأشخاص الذين يرفعون الأثقال من أجل بناء العضلات في الجسم، الأمر الذي يساعد على زيادة حجم وكمية العضلات الموجودة في الجسم.