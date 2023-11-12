حلمي بكر يعلق من جديد على تصريحه عن تامر حسني وعمرو دياب

حلمي بكر ، علق الموسيقار حلمي بكر من جديد على تصريحه الشهير والذي أدلى به في وقت سابق عن الهضبة عمرو دياب ونجم الجيل تامر حسني والذي قال فيه: “ عمرو دياب مغني وتامر حسني مطرب” وذلك خلال لقاء تلفزيوني سابق له، وأثار جدلا كبيرا.

حلمي بكر يعلق من جديد على تصريحه المثير

وأكد حلمي بكر أنه مازال على نفس رأيه في الهضبة ونجم الجيل.

وأضاف في تصريح خاص لفيتو: "المغني والمطرب.. قيمة المغني عالميا ومن يلتزم بالهرومانية أما المطرب هو من يكون خلفه خط لحني واحد لكي يرتجل ويبدع يبقي مفيش “عيب”.. الطربية هي أن أشجيك بالحركة الصوتية أما الغنائية هي أني أشجيك بالهرومانية والقيمة في أداء العمل.

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ومن ناحية أخرى، تصدر اسم الموسيقار الكبير حلمي بكر مؤخرا، مؤشر بحث جوجل وتريند مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشار أنباء بشكل واسع تزعم تدهور حالته النفسية بسبب عدم السؤال عنه من قبل زملائه.

حلمي بكر يكشف حقيقة تدهور حالته النفسية

وكشف الموسيقار حلمي بكر في تصريح خاص لـ"فيتو"، حقيقة الأنباء التي انتشرت والتي زعمت تدهور حالته النفسية.

وقال حلمي بكر في تصريح خاص لـ"فيتو": " أنا بشكر كل الناس التي حرصت على السؤال عني.. وتلقيت مكالمات هاتفية كثيرة من مصر وخارج مصر للاطمئنان علي حالتي وهذه نعمة كبيرة من الله".

وأضاف:" حزين للغاية لأنني ليس لدي القدرة علي الرد علي كل هذه المكالمات بسبب ظروفي الصحية.. حتى عندي برنامج مبعملوش.. مش قادر أنزل".

و عن انتشار أنباء تزعم تدهور حالته النفسية قال:" أنا لما بقول كلام ببقي فاهم كلامي كويس جدا ومعنديش حاجة هخبيها واللي كان خنقني هو مرضي.. اللي هو أدخل مستشفي أقعد شهرين وداخل علي رجلي وأطلع علي كرسي متحرك ماحدش يستحمل دا.. والأطباء أخبروني أن جميع فحوصاتي سليمة وأنا قولتلهم أنا مضايق علشان في السرير..وعمري ما كنت في السرير".

أضاف:" أنا شعرت بحب الناس وهو ده اللي جعلني حلمي بكر.. عمري ما كنت هبقي حلمي بكر إلا بحب الناس ".

حب حلمي بكر لابنته ريهام

كما تحدث حلمي بكر عن حبه الشديد لابنته "ريهام" قائلا: " بنتي في المقام الأول وبعدين شغلي لأن حبي ليها جنوني.. مش حب عقلي.. مجرد ما تجلس جانبي تصبح حالتي جيدة واتمنى أشوفها عروسة".

رأي حلمي بكر في تقنية الذكاء الاصطناعي

وكشف حلمي بكر عن رأيه في تقنية الذكاء الاصطناعي في الغناء مؤكدا أن الله عز وجل كرم الإنسان بالعقل عن باقي المخلوقات، وقال: “كلنا لنا حجم وعائي ونتوفق إذا ربنا اراد لنا النجاح”.

كما أكد حلمي بكر خلال اللقاء أن الحفلات التي تقام في المملكة العربية السعودية شئ رائع قائلا:" ما تقوم به السعودية شيء رائع.. السعودية تذكر العالم العربي بفن مصر وأشكر الشعب السعودي ومن يقوم بنشر الوعي الجميل".

وأكد حلمي بكر أنه يتمنى أن تتحسن حالته الصحية ويعود لحياته الطبيعية ويبدأ حياتي العملية من جديد حيث أنه يعمل على تنفيذ أكثر من عمل جديد.