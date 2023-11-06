الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

حلمي طولان: قرار الزمالك بعرض الثلاثي للبيع غير مناسب، وسأحزن لرحيل فتوح

صبحي وفتوح والزناري،
صبحي وفتوح والزناري، فيتو

أكد حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن بيان النادي بشأن التحقيق مع أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لن يكون له أهمية، خصوصا بعدما تم إعلان عرضهم للبيع بشكل رسمي.

تعليق قوي من حلمي طولان

وطالب بمساندة مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب في ظل صعوبة المرحلة الحالية.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر قناة etc: "هناك قرارات متسرعة من جانب الزمالك بشأن عرض اللاعبين للبيع في الوقت الحالي، وهو قرار غير مناسب، كان يجب توقيع عقوبة مالية شديدة على اللاعبين، وأحاول أجدد لهم ومن ثم بيعهم بمبلغ مالي".

Advertisements

 

موقف مشابه

وتابع: "سبق وحدث موقف مشابه خلال وجوده مع أتوفيستر في الزمالك، وقام 4 لاعبين أساسيين: عبد الواحد السيد، وطارق السيد، وطارق السعيد، وأيمن عبد العزيز، وفوجئت بوصولهم للمعسكر متأخرين قبل مواجهة أحد الفرق التنزانية في بطولة إفريقيا، وطلبوا (أكل) وأخذوا يتناولون الطعام في وقت متأخر، وتحدثت مع المدير الفني بخروجهم من المعسكر في الـ1.30 صباحًا، وتم الاجتماع مع الجهاز الفني بوجود أحمد رمزي وأشرف قاسم في غرفة أتوفيستر، وشرحت الوضع كاملًا وطالبت باستبعادهم من المباراة، والجهاز المعاون وافق على قراري، وتم استدعاء 4 لاعبين بدلا منهم لقائمة المباراة".

وأكمل: "دخلنا المحاضرة الفنية كل اللاعبين والجهاز الفني في حالة غضب، وقام أتوفيستر بإخراج الرباعي عبد الواحد السيد، وطارق السيد، وطارق السعيد، وأيمن عبد العزيز، من معسكر المباراة، بدون تبرير أي شيء، ولم يتحدث أحد منهم مع الجهاز الفني، وتحدث معي المدرب الألماني وأبلغته أننا سنفوز وبالفعل فزنا برباعية، وبعدها في اليوم التالي كان لدينا تدريب، وهذا الرباعي التزم وكانوا أول الحاضرين، وتم معاقبتهم وخصم مبلغ مالي كبير منهم بسبب مخالفة التعليمات الفنية، والتزم باقي اللاعبين بعد ذلك طوال الموسم".

 

قرار إدارة الزمالك غير مناسب الآن

وتابع: “قرار إدارة الزمالك غير مناسب الآن، خصوصا أن هناك لاعبين ”فري" ما عدا الزناري، ويتم تقديم هؤلاء اللاعبين على طبق من ذهب لأندية أخرى تتعاقد معهم، وبعضهم قد يجلس في منزله لنهاية الموسم وينضم لأي نادٍ آخر بدون تحقيق أي مكسب مالي لصالح النادي".

وأكد طولان: "كان الأفضل تجديد عقود اللاعبين بالاتفاق معهم، ومن ثمَّ عرضهم للبيع، هذا هو القرار الأفضل، من أجل تحقيق مكسب مالي للزمالك، فتوح لاعب مهم ولا يعجبني أسلوبه في الفترة الأخيرة في حديثه مع النادي وسلوكياته داخل الفريق، مع أنه لاعب رائع كما أن مطالبه تعجيزية لتجديد العقد، وسأحزن لرحيله عن الزمالك ولكن تعويضه صعب، خصوصا في ظل قلة اللاعبين الموجودين في مركز الظهير الأيسر، يجب معاقبة فتوح بشدة ومن ثم تجديد عقده وبيعه مستقبلا".

وختم: "مجلس إدارة الزمالك لا يملك بيع فتوح وصبحي خصوصا أن عقودهما تنتهي قريبا ويحق لهما التوقيع لأي نادٍ خلال يناير القادم، والقرار غير مناسب من جانب الإدارة الحالية، خصوصا أنه لم يتم التحقيق مع اللاعبين وفوجئنا بإعلان القرار، ونسعى لمعاونة المجلس الحالي للنجاح".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الزمالك فتوح حلمي طولان نادي الزمالك اخبار الزمالك حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك المحاضرة الفنية احمد فتوح مصطفي الزناري محمد صبحي

مواد متعلقة

مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميًا من تدريب الفريق

بعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة، وصول الجهاز الفني لنادي الزمالك (صورة)

الأكثر قراءة

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

بعد أزمة بيومي فؤاد، نجوم كبار يشاركون في مسرحيات جديدة بموسم الرياض

عمرو أديب يدافع عن بيومي فؤاد وموسم الرياض، ويوجه رسالة لكاملة أبو ذكري

زد يعلن الانسحاب من صفقة أحمد فتوح رسميا

جيش الاحتلال يعلن آخر تحديث لقتلاه منذ طوفان الأقصى

موقف فتوح وصبحي من معسكر منتخب مصر بعد قرار الزمالك عرضهما للبيع

شاهد الفيديو المتسبب في توقيع غرامة على أفشة من النادي الأهلي (فيديو)

أحمد سالم: مدرب الزمالك الجديد سيرضي طموح الجماهير وهذا موعد الإعلان عنه

Advertisements

منوعات

المزيد

إسرائيل تقتلع 70 شجرة زيتون عمرها أكثر من 100 سنة بالضفة الغربية

في ذكرى رحيله، أبرز قفشات الفنان حسن عابدين

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 5-11-2023 في مصر

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأحد 5-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 5-11-2023 بالأسواق

ارتفاع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تأسيا برسول الله، قنوت النوازل لنصرة أهل غزة وفلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية