حلمي طولان: أنا زملكاوي قلبًا وقالبًا، وهذا سر غضب جماهير الزمالك مني

أكد المدير الفني حلمي طولان، أن اللجان الإلكترونية هي سر غضب جماهير القلعة البيضاء منه خلال السنوات الأخيرة.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: "اللجان الإلكترونية على السوشيال ميديا كانت تزيف الحقائق وتحاول طمس تاريخ النادي ورموزه وشككت في انتمائي للقلعة البيضاء، لذلك كانت جماهير الزمالك تشعر بالغضب مني بسبب ما يتم نشره من خلالهم".



أنا زملكاوي قلبًا وقالبًا

أكد حلمي طولان، أنه كان هناك مسئولون داخل النادي يشككون في انتمائي للقلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه ابن النادي قلبًا وقالبًا.

وقال طولان: "أتمنى أن يكون الزمالك أفضل نادٍ في العالم خلال الفترة المقبلة، وكنت أحاول إظهار عيوب النادي لكي يتم إصلاحها من جانب الإدارة".

حلمي طولان: هذا سر عظمة جماهير الزمالك

وأكد حلمي طولان، أن جماهير القلعة البيضاء كانت سر الفوز والتأهل لنهائي كأس مصر على حساب بيراميدز.

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وقال طولان: "جماهير الزمالك رغم مرورنا بسنوات عصيبة بدون بطولات ولكنها لا تكل ولا تمل بل تزيد وهذا هو سر عظمة هذه الجماهير".

وأضاف: "كنت سعيدا للغاية بسبب مساندة الجماهير ودعمها للفريق منذ البداية وحتى صافرة الحكم فى مباراة بيراميدز".

مواجهة أبو سليم الليبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تدريباته أمس الأحد استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في أولى جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

راحة من التدريبات الجماعية

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على بيراميدز يوم الأربعاء الماضي في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.