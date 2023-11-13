الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

حلمي طولان: أنا زملكاوي قلبًا وقالبًا، وهذا سر غضب جماهير الزمالك مني

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

أكد المدير الفني حلمي طولان، أن اللجان الإلكترونية هي سر غضب جماهير القلعة البيضاء منه خلال السنوات الأخيرة.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: "اللجان الإلكترونية على السوشيال ميديا كانت تزيف الحقائق وتحاول طمس تاريخ النادي ورموزه وشككت في انتمائي للقلعة البيضاء، لذلك كانت جماهير الزمالك تشعر بالغضب مني بسبب ما يتم نشره من خلالهم".
 

أنا زملكاوي قلبًا وقالبًا

أكد حلمي طولان، أنه كان هناك مسئولون داخل النادي يشككون في انتمائي للقلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه ابن النادي قلبًا وقالبًا.

وقال طولان: "أتمنى أن يكون الزمالك أفضل نادٍ في العالم خلال الفترة المقبلة، وكنت أحاول إظهار عيوب النادي لكي يتم إصلاحها من جانب الإدارة".

حلمي طولان: هذا سر عظمة جماهير الزمالك

وأكد حلمي طولان، أن جماهير القلعة البيضاء كانت سر الفوز والتأهل لنهائي كأس مصر على حساب بيراميدز.

Advertisements

وقال طولان: "جماهير الزمالك رغم مرورنا بسنوات عصيبة بدون بطولات ولكنها لا تكل ولا تمل بل تزيد وهذا هو سر عظمة هذه الجماهير".

وأضاف: "كنت سعيدا للغاية بسبب مساندة الجماهير ودعمها للفريق منذ البداية وحتى صافرة الحكم فى مباراة بيراميدز".

 

مواجهة أبو سليم الليبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري. 

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت. 

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية. 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تدريباته أمس الأحد استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في أولى جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 راحة من التدريبات الجماعية

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على  بيراميدز يوم الأربعاء الماضي في نصف  نهائي  بطولة كأس مصر.
 وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ،أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية

الزمالك نادي الزمالك حلمي طولان زملكاوي جماهير الزمالك اللجان الإلكترونية جماهير القلعة البيضاء مواجهة أبو سليم الليبي

مواد متعلقة

حلمي طولان: قرار الزمالك بعرض الثلاثي للبيع غير مناسب، وسأحزن لرحيل فتوح

حلمي طولان يهاجم بيراميدز: خربوا سوق انتقالات اللاعبين في الدوري المصري

مسلسل رحيل المدربين عرض مستمر.. حلمي طولان وأيمن الرمادي وطارق العشري «بالقائمة».. وعلى ماهر «آخرهم»

حلمي طولان لمرتضى منصور: مش قادر تحل مشاكل النادي قاعد ليه

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن استكمال تقديم مسرحياته في موسم الرياض

بعد واقعة السلوك السيئ، مروان حمدي يرفض السفر مع المصري إلى بورسعيد

بسبب الشبورة المائية، إغلاق الطريقين الصحراوي والدولي بالإسكندرية

وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل

حلمي طولان: أنا زملكاوي قلبًا وقالبًا، وهذا سر غضب جماهير الزمالك مني

وزير الدفاع الأمريكي: قصفنا مواقع إيرانية ردا على مهاجمة جنودنا في سوريا والعراق

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟، متحدث الرئاسة يرد (فيديو)

انطلاق معسكر منتخب مصر لتصفيات كأس العالم، اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بوقوع العديد من المشكلات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية