الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الصليب الأحمر الدولي: 100 ألف نازح في غزة يفتقرون إلى الضروريات والوضع يقترب لكارثة

معاناة الفلسطينيين
معاناة الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة الآن، أكد الصليب الأحمر الدولي أن نحو 100 ألف نازح في غزة يفتقرون إلى الضروريات والوضع يقترب بسرعة من كارثة إنسانية.

 

حماية المدنيين في غزة

ودعا الصليب الأحمر الدولي، إلى حماية المدنيين المحاصرين بغزة سواء حاولوا الإخلاء أو ظلوا في أماكنهم، لافتًا إلى أن المنطقة الجنوبية في غزة غير مجهزة لتلبية احتياجات العدد الهائل من النازحين.

من جانبه طالب تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية: بوقف فوري لإطلاق النار في  قطاع غزة.

 

مستشفيات غزة تتحول لمشاهد موت ودمار

وأضاف خلال تصريحات إعلامية: "لا يمكن للعالم أن يقف صامتًا ومستشفيات غزة تتحول إلى مشاهد موت ودمار ويأس".

 

وضع خطير في مستشفى الشفاء

ولفت إلى أن مستشفى الشفاء في غزة لم يعد يعمل كمستشفى بعد الآن، مشيرًا إلى أنه تواصل مع العاملين في مستشفى الشفاء في غزة والوضع هناك سيئ وخطير.

من يتولى قيادة وإدارة غزة؟ الأمين العام للأمم المتحدة يكشف الحكام الأفضل للقطاع

الأمين العام للأمم المتحدة ينتفض لما يحدث بمحيط مستشفى الشفاء في غزة

 

إيقاف الهجمات على المستشفيات في غزة
 

ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان مشترك، اليوم الأحد، إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة.

Advertisements


وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المديرون الإقليميون للمنظمات الثلاث في البيان "يتملكنا الرعب من التقارير الأخيرة التي تفيد بوقوع هجمات على مستشفى الشفاء والرنتيسي للأطفال - النصر ومستشفى القدس، وفي محيط تلك المستشفيات، وعلى مستشفيات أخرى في مدينة غزة وشمال غزة، مما أسفر عن مقتل الكثيرين، منهم أطفال".

وأضاف البيان "كما تفيد التقارير بأن الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة المتصلين بأجهزة لازمة لبقائهم على قيد الحياة يموتون الآن بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين والمياه في مستشفى الشفاء".

 

تحول مستشفيات غزة لساحات للموت والدمار واليأس
 


وأضاف أن "الأعمال العدائية المكثفة التي تحيط بالعديد من المستشفيات في شمال غزة تحول دون وصول العاملين الصحيين والجرحى وغيرهم من المرضى بأمان إلى تلك المستشفيات"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

 

بيان أممي يندد بالصمت الدولي تجاه الهجمات الوحشية على مستشفيات غزة
 

اشتباكات عنيفة على عدة محاور فى غزة بين الاحتلال والمقاومة، والفصائل تقصف المستوطنات
وقال البيان "إن العالم لا يمكن أن يقف صامتًا والمستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذًا آمنًا، تتحول إلى ساحات للموت والدمار واليأس. يجب اتخاذ إجراءات دولية حاسمة الآن لضمان وقف إنساني فوري لإطلاق النار وإيقاف نزيف الخسائر في الأرواح والحفاظ على ما تبقى من نظام الرعاية الصحية في غزة".

وتابع البيان أن 521 شخصًا بينهم 16 من العاملين الصحيين لقوا حتفهم في الهجمات على منشآت الرعاية الصحية في غزة، كما أشار البيان إلى أن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة مغلق حاليًا والباقي يتعرض لضغط هائل ولا يستطيع أن يقدم سوى خدمات محدودة للغاية".

 

فظائع تحدث في مستشفيات قطاع غزة

 

وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن فظائع تحدث في مستشفيات قطاع غزة، خاصة مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت الكيلة وجود خطر كبير يهدد حياة المرضى وينذر بحدوث كارثة صحية، وهو عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء، مشيرة إلى أن الكلاب الضالة نهشت بعضا، وفق إفادات الكادر الطبي الموجود هناك، إضافة إلى المخلفات الطبية المتكدسة داخل الأقسام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مدير الصحة العالمية الصحة العالمية مستشفيات غزة مستشفى الشفاء غزة اخبار غزة أخبار غزة الآن الصليب الأحمر الدولي

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإجلاء المرضى من المستشفيات

رئيس مجلس الأمن الروسي: إراقة الدماء في غزة يشعل شوارع أوروبا بالغضب الشعبي

مرشح رئاسي أمريكي يزور مستوطنة في غلاف غزة

المستشار الألماني يعلن رفض وقف إطلاق النار في غزة، ويزعم: يشكل خطرا علي إسرائيل

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن استكمال تقديم مسرحياته في موسم الرياض

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟، متحدث الرئاسة يرد (فيديو)

تجارية الجيزة: توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض 10%، وأسعار مبادرة الحكومة لا تلائم تكاليف الإنتاج

مسلسل "صوت وصورة" الحلقة 23، الشرطة تلاحق صدقي صخر وعمرو وهبة

وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل

الدروز في جيش الاحتلال.. حكاية عقد الدم المفروض.. وتأدية الخدمة العسكرية بالإكراه.. والإعلام الغربي يزيف تقارير الولاء بهدف وصم المقاومة بالإرهاب (صور)

تكريم مجلس إدارة الزمالك واختيار زيزو أفضل لاعب في مصر (صور)

ننشر أسماء المدربين المرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل أوسوريو

Advertisements

منوعات

المزيد

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بوقوع العديد من المشكلات العائلية

تزيل الهم وتفرج الكرب، أذكار المساء كاملة مكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية