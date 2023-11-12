الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جبهة حرب ثانية، إعلام عبري يكشف عن اجتماع مهم لمناقشة الهجوم على حزب الله

حزب الله يستهدف قوات
حزب الله يستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أفادت القناة "الـ 14" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن حكومة الحرب التى شكلها بنيامين نتنياهو، عقب العدوان على غزة، سيعقد اجتماعا مهما في وقت لاحق اليوم، حيث سيتضح مدى تخطيطه للحرب ضد "حزب الله" اللبناني، فى ظل تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية

مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش لبنان

وأشارت القناة العبرية،ـ في تقرير لها إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيعقد اجتماعا اليوم، ولا يعرف إذا ما كان يخطط للحرب في الشمال أيضا، أم لا؟
 

وجاءت أسئلة القناة الإسرائيلية بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، "إصابة 7 من جنوده إثر قصف استهدف موقع المنارة على الحدود مع لبنان"، حيث ذكر الجيش في بيان له، أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي"، منوهًا بأنه "تم رصد في الساعة الأخيرة إطلاق نحو 15 قذيفة من لبنان نحو إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية أربعة منها".
 

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إصابة 18 إسرائيليا بقذائف حزب الله

 

أفادت صحيفة هاآرتس العبرية، فى نبأ عاجل أن عدد الإصابات ارتفع إلى 18 إسرائيليا بينهم جنود ومدنيون فى حالات خطرة، فى حادثين منفصلين نتيجة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون بشمال إسرائيل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الحادث الأول أصاب 6 مدنيين بإصابات خطيرة لعمال شركة الكهرباء نتيجة إطلاق تنظيم حزب الله اللبنانى صواريخ مضادة للدبابات، وفى حادث اخر أصيب 7 من قوات الاحتلال الإسرائيلى بقائف هاون بمنطقة كريات الساحلية التى استهدفت للمرة الثانية منذ بدء الحرب على غزة.

وأكد البيان أن "قوات جيش الدفاع تقوم بقصف مصادر إطلاق النار داخل لبنان بالمدفعية".


وبالتوازي مع ذلك، أعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، خلال مدة لا تتجاوز ربع ساعة، بدأت من الساعة 14:15 حتى الساعة 14:30، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي بعدها مهاجمته لأهداف في الجنوب اللبناني، بعد استهداف بصواريخ موجهة مستوطنين إسرائيليين وإصابة 6 منهم بإصابات خطيرة.


وذكرت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في الجنوب اللبناني، بدعوى أنها تأتي ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع في وقت سابق من اليوم، على بلدة "دوفيف" الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.

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