الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يهزم فياريال 3 /1

الدوري الإسباني، نجح فريق أتلتيكو مدريد في تحقيق فوز غال على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني بالموسم الجاري.

أحرز هدف فياريال جيرارد مورينو في الدقيقة 20 من المباراة وتعادل لأتليتكو اكسيل فيتسل في الدقيقة 45.

وأحرز الهدف الثاني لأتليتكو أنطوان جريزمان في الدقيقة 80 من المباراة ثم عزز التقدم سامويل لينو في الدقيقة 85.

Advertisements

ترتيب الدورى الإسباني



ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 28 نقطة ويأتى فياريال فى المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

وخاض فريق أتلتيكو مدريد 12 مباراة فى بطولة الدوري الإسباني حقق 9 انتصارات وتعادل وخسارتين على الترتيب وله مباراة مؤجلة فى المسابقة.

فيما لعب فياريال 13 مباراة في مسابقة الليجا بين 3 انتصارات و3 تعادلات و7 هزائم على الترتيب حاصدًا 12 نقطة.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام فياريال

وأعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد التشكيل الرسمي لفريقه لملاقاة نظيره فياريال ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني.

وكان تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة فياريال كالآتي:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: مولينا – خيمينيز – هيرموسو – فيتسل – ريكيلمي

الوسط: دي بول – كوكي – ساؤول

الهجوم: جريزمان – موراتا.

ويجلس على بدلاء أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم:

جربيتش – جوميز – أزبيلكويتا – سويونجو – سافيتش – جالان – لينو – يورينتي – باريوس – كوريا.

ويقود الأرجنتيني دييجو سيميوني فريق أتلتيكو مدريد أمام فياريال الليلة بعد تجديد عقده بشكل رسمي مع كوماندوز مدريد حتي يونيو 2027.

ويغيب عن أتلتيكو مدريد أمام فياريا، النجم الهولندي ممفيس ديباي وللمباراة العاشرة على التوالي بسبب إصابة عضلية وتوماس ليمار الذي يعاني من قطع في وتر أكيليس.