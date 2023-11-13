الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يهزم فياريال 3 /1

أتليتكو مدريد، فيتو
أتليتكو مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، نجح فريق أتلتيكو مدريد في تحقيق فوز غال على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني بالموسم الجاري.

أحرز هدف فياريال جيرارد مورينو في الدقيقة 20 من المباراة وتعادل لأتليتكو اكسيل فيتسل في الدقيقة 45.

وأحرز الهدف الثاني لأتليتكو أنطوان جريزمان في الدقيقة 80 من المباراة ثم عزز التقدم سامويل لينو في الدقيقة 85.

Advertisements

 

ترتيب الدورى الإسباني
 

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 28 نقطة ويأتى فياريال فى المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

وخاض فريق أتلتيكو مدريد 12 مباراة فى بطولة الدوري الإسباني حقق 9  انتصارات وتعادل وخسارتين على الترتيب وله مباراة مؤجلة فى المسابقة.

فيما لعب فياريال 13 مباراة في مسابقة الليجا بين 3 انتصارات و3 تعادلات و7 هزائم على الترتيب حاصدًا 12 نقطة.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام فياريال

وأعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد التشكيل الرسمي لفريقه لملاقاة نظيره فياريال ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني.

وكان تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة فياريال كالآتي:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: مولينا – خيمينيز – هيرموسو – فيتسل – ريكيلمي

الوسط: دي بول – كوكي – ساؤول

الهجوم: جريزمان – موراتا.

ويجلس على بدلاء أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم:

جربيتش – جوميز – أزبيلكويتا – سويونجو – سافيتش – جالان – لينو – يورينتي – باريوس – كوريا.

 

ويقود الأرجنتيني دييجو سيميوني فريق أتلتيكو مدريد أمام فياريال الليلة بعد تجديد عقده بشكل رسمي مع كوماندوز مدريد حتي يونيو 2027.

ويغيب عن أتلتيكو مدريد أمام فياريا، النجم الهولندي ممفيس ديباي وللمباراة العاشرة على التوالي بسبب إصابة عضلية وتوماس ليمار الذي يعاني من قطع في وتر أكيليس.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإسباني أتليتكو مدريد فياريال أتلتيكو مدريد امام فياريال جيرارد انطوان جريزمان مورينو

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، أتليتكو مدريد يتعادل أمام فياريال 1\1 بالشوط الأول

ريال بيتيس يتعادل أمام إشبيلية 1-1 في الدوري الإسباني

الدوري الفرنسي، نانت يخسر أمام ميتز 3-1 في وجود مصطفى محمد

ألكسندر سانتوس مدرب بترو أتليتكو الأنجولي على رادار الزمالك

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن استكمال تقديم مسرحياته في موسم الرياض

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟، متحدث الرئاسة يرد (فيديو)

تجارية الجيزة: توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض 10%، وأسعار مبادرة الحكومة لا تلائم تكاليف الإنتاج

مسلسل "صوت وصورة" الحلقة 23، الشرطة تلاحق صدقي صخر وعمرو وهبة

وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل

الدروز في جيش الاحتلال.. حكاية عقد الدم المفروض.. وتأدية الخدمة العسكرية بالإكراه.. والإعلام الغربي يزيف تقارير الولاء بهدف وصم المقاومة بالإرهاب (صور)

تكريم مجلس إدارة الزمالك واختيار زيزو أفضل لاعب في مصر (صور)

ننشر أسماء المدربين المرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل أوسوريو

Advertisements

منوعات

المزيد

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بوقوع العديد من المشكلات العائلية

تزيل الهم وتفرج الكرب، أذكار المساء كاملة مكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية