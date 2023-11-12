الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري الإسباني، أتليتكو مدريد يتعادل أمام فياريال 1\1 بالشوط الأول

اتليتكو مدريد، فيتو
اتليتكو مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، تعادل فريق فياريال أمام أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق في الشوط الأول المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني بالموسم الجاري.

 

أحرز هدف فياريال جيرارد مورينو في الدقيقة 20 من المباراة وتعادل لاتليتكو اكسيل فيتسل في الدقيية 45

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام فياريال

وأعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد التشكيل الرسمي لفريقه لملاقاة نظيره فياريال ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني.

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وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة فياريال كالآتي:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: مولينا – خيمينيز – هيرموسو – فيتسل – ريكيلمي

الوسط: دي بول – كوكي – ساؤول

الهجوم: جريزمان – موراتا.

ويجلس على بدلاء أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم:

جربيتش – جوميز – أزبيلكويتا – سويونجو – سافيتش – جالان – لينو – يورينتي – باريوس – كوريا.

ترتيب الدورى الإسبانى
 

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 25 نقطة ويأتى فياريال فى المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

وخاض فريق أتلتيكو مدريد 11 مباراة فى بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم مقسمة بين 8 انتصارات وتعادل وخسارتين على الترتيب، ويملك 25 نقطة وله مباراة مؤجلة فى المسابقة.

فيما لعب فياريال 12 مباراة في مسابقة الليجا بين 3 انتصارات و3 تعادلات و6 هزائم على الترتيب حاصدًا 12 نقطة.

ويستهدف أتلتيكو مدريد العودة للانتصارات أمام فياريال اليوم بعدما خسر أمام لاس بالماس 1-2 فى الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويقود الأرجنتيني دييجو سيميوني فريق أتلتيكو مدريد أمام فياريال الليلة بعد تجديد عقده بشكل رسمي مع كوماندوز مدريد حتي يونيو 2027.

ويغيب عن أتلتيكو مدريد أمام فياريا، النجم الهولندي ممفيس ديباي وللمباراة العاشرة على التوالي بسبب إصابة عضلية وتوماس ليمار الذي يعاني من قطع في وتر أكيليس.

ألكسندر سانتوس مدرب بترو أتليتكو الأنجولي على رادار الزمالك

أتليتكو مدريد يتعادل سلبيا أمام لاس بالماس في الشوط الأول

 

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