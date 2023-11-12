ريال بيتيس يتعادل أمام إشبيلية 1-1 في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، تعادل فريق إشبيلية أمام ضيفه ريال بيتيس بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة عشر من الليجا الإسبانية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل فريق إشبيلية.

أهداف مباراة ريال بيتيس وإشبيلية

تقدم بيريز بالهدف الأول لفريق ريال بيتيس في الدقيقة 74

وتعادل الكرواتي راكيتتش لصالح إشبيلية في الدقيقة 79

تشكيل ريال بيتيس

حراسة المرمي: باربوسا

خط الدفاع: بيلرين، بيزلا، رياض، ميراندا

خط الوسط: رودريجيز، روكا، إيسكو

خط الهجوم: دياو، بيريز، خوسيه

تشكيل إشبيلية

حراسة المرمي: دميتروفيتش

خط الدفاع: نافاس، بادي، جوديل، بيدروسا

خط الوسط: سوماري، راكيتتش، سوو

خط الهجوم: أوكامبوس، توريس، النصيري

أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا

سجل الهدف الأول لـ ريال مدريد اللاعب داني كارفخال في الدقيقة 3 عن طريق تصويبة صاروخية على الطائر بقدمه اليسرى، وسجل الهدف الثاني لمدريد اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة 42

ثم أحرز فينيسيوس جونيور هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 49 وجاء بتسديدة قوية من فينسيوس على حدود منطقة الجزاء.

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وجاء هدف ريال مدريد الرابع بخطأ فادح من حارس فالنسيا بعد تمريرة تصل لرودريجو ويسددها من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك بهدف رابع للريال في الدقيقة 50 من المباراة.

وجاء هدف ريال مدريد الخامس بعد انطلاقة من رودريجو ليصل لمنطقة الجزاء ويسدد الكرة قوية وتهتز الشباك في الدقيقة 84.

وجاء هدف فالنسيا الأول بعد تمريرة عرضية ويقابلها هوجو دورو بلمسة من داخل منطقة الجزاء وتهتز الشباك في الدقيقة 88.

ترتيب ريال مدريد بالدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، ويملك الميرنجي 32 نقطة من 13 مباراة، بينما فالنسيا في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

ملعب سانتياجو

وسيبدأ ملعب سانتياجو برنابيو في جني المزيد من الأموال وليس فقط لكرة القدم، من خلال الحفلات، بالإضافة إلى الاستغلال التجاري لبعض المناطق، ستجعل من الممكن زيادة الدخل.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يؤكد أن تطور الدخل سيعتمد قبل كل شيء على إعادة افتتاح ملعب سانتياجو برنابيو، المقرر في نهاية 2023.

وكل هذا يؤدي إلى تقدير أن دخل الملعب في 2023/2024 سيرتفع بشكل كبير مقارنة بالإيرادات الحالية.

ويثق مجلس إدارة ريال مدريد في أن الربح لن يضيع، رغم أنه يتوقع أن يعتمد تطور الدخل قبل كل شيء على إعادة افتتاح الملعب، وستتم ترجمة الزيادة في الدخل أيضًا إلى الزيادة اللاحقة في نفقات التشغيل المتعلقة بتشغيل الملعب.

وتبلغ القيمة الصافية لريال مدريد 558 مليون يورو، منها 128 مليون يورو حتى 30 يونيو 2023، وهذا لا يعني أن هذه الأموال سيتم استخدامها في التعاقدات كما يرغب المشجعون، وهي أموال يحتفظ بها النادي جزئيًا لمعالجة الحوادث المحتملة غير المتوقعة.