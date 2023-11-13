الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

لقاء تثقيفي لـ250 شخصًا من ذوي الإعاقة للمشاركة السياسية ببني سويف

لقاء تثقيفي لـ250
لقاء تثقيفي لـ250 شخصًا من ذوي الإعاقة ببني سويف، فيتو

عقدت مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بالوزارة، لقاءً تثقيفيًا في محافظة بني سويف حول تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية تحت شعار "شارك.. الكلمة". 

وشارك في اللقاء 250 شخصًا من ذوي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية وأسرهم، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية في المحافظة وعدد من الأكاديميين.

لقاء تثقيفي لـ250 شخصًا من ذوي الإعاقة ببني سويف

بدأ اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وأشاد مدير عام الشباب والرياضة بدور الوزارة واهتمامها بأنشطة المعاقين، حيث ألقت الدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كلمة تعبّر عن المشاعر الوطنية للمشاركين.

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وتضمنت الفعاليات محاضرة حول تعزيز المشاركة السياسية ألقتها الدكتورة الشيماء عبد السلام، أستاذة العلوم السياسية بجامعة بني سويف، استعرضت خلالها أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات واستراتيجيات تمكينهم في المجتمع.

لقاء تثقيفي لـ250 شخصًا من ذوي الإعاقة ببني سويف

وتهدف هذه اللقاءات إلى تعريف المشاركين بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات، مع التركيز على تسهيل مشاركتهم في العملية الانتخابية داخل اللجان بشكل سهل وبدون عقبات. 

وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف، مع توفير وسائل ورعاية خاصة لذوي الاعاقة لتسهيل مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات.

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