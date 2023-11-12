الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

الصحة تتابع سير العمل بوحدتين في قريتين بمركز الواسطى ببني سويف

جانب من المرور، فيتو
جانب من المرور، فيتو

أجرى فريق من إدارة الواسطى الصحية ببني سويف، زيارة تفقدية للوحدات الصحية بقريتي "أفوه وعطفة أفوه" لمتابعة سير العمل.

 

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمة الطبية في وحدات الرعاية الصحية ببني سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور طارق عباس أبوالنور، مدير إدارة الرعاية الأساسية، تمت زيارة وحدات عطف أفوه ووحدة أفوه الصحية بإدارة الواسطى.

 

وخلال المرور، تم تدريب الصيادلة الجدد والكتبة على طريقة التسجيل الصحيحة في دفاتر الغير قادرين، والتنبيه على ضرورة تجديد كروت التعريف، وعقد اجتماع مع الرائدات لتعزيز التوعية لدى المستفيدات وتسجيل السلبيات، وإتخاذ بعض الإجراءات وتقديم التدريب على رأس العمل لمتابعة سير العمل في برنامج الحماية الاجتماعية.

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وأكدت الدكتورة أمانى صالح من إدارة الواسطى، القائمة بالمرور، أن حملات المرور التفتيشي تأتي في إطار السعي الدؤوب لتقديم الخدمات الصحية ببرنامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تلافي السلبيات والتغلب على معوقات العمل.

 

قافلة طبية في قرية سنور بمركز بني سويف 

 

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك بإشراف إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفيذها من قبل مديرية الصحة. تستهدف هذه القوافل إيصال وتعزيز مستوى الخدم نهة الطبية الشاملة في القرى والمناطق ذات الاحتياجات العالية.

 

وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتقديم الرعاية الصحية وتحسين سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قدمه د. محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، حول قافلة طبية نفذتها إدارة القوافل في قرية سنور بمركز بني سويف شرق النيل. تضمنت القافلة 9 عيادات في 8 تخصصات مختلفة، وشملت الكشف على 2035 مريضًا مع صرف العلاج مجانًا. كما تم إجراء فحوصات وتحاليل متنوعة وندوات تثقيفية استفاد منها 100 مواطن.

 

وفي سياق متصل، أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة، وذكر أعضاء الفريق المشرف على القوافل الطبية، مؤكدين التزامهم بتقديم الخدمات الطبية بأفضل جودة وتحسين الوعي الصحي في المجتمع.

 

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