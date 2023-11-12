محافظ بني سويف ويؤكد على دعم ذوي الإعاقة سياسيًا وإقتصاديًا وإجتماعيًا

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا مع الدكتورة إيمان كُريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة في المجلس، حيث رحب المحافظ بالضيوف، مُشيدًا بدور المجلس في خدمة احتياجات ذوي الإعاقة.

وأكد محافظ بني سويف على التزام المحافظة بدعم مبادرة "بني سويف صديقة لذوي الإعاقة"، مشيرًا إلى تسهيل الخدمات والمعاملات الحكومية لهم، ووضع اشتراطات تنفيذ كود المعاقين في المشروعات الجديدة، وأبرز دور وحدة شؤون الإعاقة في دعم التعاون مع المجتمع المدني وتوفير الفرص المناسبة لمشاركة ذوي الإعاقة في الملفات التنموية.

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من جانبها، أشادت المشرفة العامة على المجلس بالجهود المبذولة في بني سويف لتحسين جودة حياة ذوي الإعاقة، وأعلنت عن خطة لتحفيز مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي نهاية الاجتماع، أكد المحافظ التزامه بدعم الحقوق الدستورية لذوي الإعاقة وتشجيع مشاركتهم السياسية في الاستحقاقات القادمة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.