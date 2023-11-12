الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ظنوا أنهم مقاتلو حماس، صحيفة عبرية تكشف عن استهداف طائرات الاحتلال المستوطنين بالخطأ

عملية طوفان الأقصى،فيتو
عملية طوفان الأقصى،فيتو

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال قصف بالخطأ المستوطنين الإسرائيليين ظنًا منهم أنهم مقاتلى حماس أثناء عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، ناشرة اعتراف طيارين حربيين إسرائيليين للصحفي الذي أجرى التحقيق.

وطرح التحقيق المنشور في الصحيفة الإسرائيلية، عددًا من الأسئلة حول قدرة مقاتلي حركة حماس على مناورة المروحيات والطائرات الحربية التي حلقت فوق المستوطنات.

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واتضح أن عناصر الحركة امتنعوا عن الجري في شوارع المستوطنات، واكتفوا بالحركة بشكل طبيعي كالسكان العاديين، ما دفع الطائرات الإسرائيلية إلى تفاديهم.

وفي الوقت نفسه، استهدفت إسرائيل سيارات، كان بداخلها مستوطنون هربوا من الحفل الموسيقي الذي كان مقامًا في مناطق الغلاف ظنًا منهم أنهم يطاردون مقاتلى حماس، بينما تعمد المناضلون الفلسطينيون السير بشكل طبيعى.

وفي تقرير منفصل لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أكدت أن الجيش الإسرائيلي أيضًا اضطر إلى قصف منشآت عسكرية سيطر عليها مقاتلو حماس، وكان في المنشآت إسرائيليون.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ومنذ قليل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 11180 شهيدا بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة بينما بلغ عدد المصابين 28200 شخص.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي: "وصلنا 3250 بلاغ عن مفقودين بينهم 1700 بلاغ لأطفال".

وأضاف: "توقف 22 مستشفى و49 مركزا صحيا عن العمل في غزة، ودمر الاحتلال 70 مسجدا تدميرا كاملا و153 تدميرا جزئيا كما دمر 3 كنائس".

وأوضح المتحدث: "استهدف الاحتلال قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي ومبنى الجراحة وقسم الولادة، وفقدنا في مجمع الشفاء الطبي في غزة طفلين من الأطفال الخدج بسبب توقف الإمدادات".

وأمس السبت، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، أنها دمرت أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي، منها 25 آلية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام: «وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرًا كليًا أو جزئيًا، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة». وأضاف: «المواجهة غير متكافئة، لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة».

وتخوض الفصائل الفلسطينية المسلحة معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في أنحاء غزة، خاصة حول مجمع الشفاء الطبي ومخيم الشاطئ؛ حيث تسجل اشتباكات منذ يومين فيما يتواصل نزوح آلاف الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه.

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حماس المستوطنات اليهودية السابع من أكتوبر طوفان الأقصى العدوان الاسرائيلي علي غزة

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