الانسحاب أو الموت، يديعوت أحرونوت: حماس خدعتنا للمرة الثانية

غزة الآن، قال المحلل بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، ناحوم برنياع، فى تقرير له، إنه لا يوجد انتصار عسكرى لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الأفق خلال عدوانها المستمر على غزة منذ 37 يوما.

وأضاف ناحوم، فى تقريره اليوم الأحد، أن أقوال نتنياهو عن حرب لفترة طويلة هي بديل تسويقي لانتصار غير موجود، وقال: “إن حركة حماس خدعتنا للمرة الثانية، وتركتنا يوما كاملا نتوغل على محورين، ثم فاجأتنا، على ما يبدو بقوات النخبة، جثث جنودنا في شارع النصر، وعلى الطرقات، ويبدو أن قواتنا أمام خيارين: إما الانسحاب، أو الموت المذل”.

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ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ومنذ قليل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 11180 شهيدا بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة بينما بلغ عدد المصابين 28200 شخص.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي: "وصلنا 3250 بلاغ عن مفقودين بينهم 1700 بلاغ لأطفال".

وأضاف: "توقف 22 مستشفى و49 مركزا صحيا عن العمل في غزة، ودمر الاحتلال 70 مسجدا تدميرا كاملا و153 تدميرا جزئيا كما دمر 3 كنائس".

وأوضح المتحدث: "استهدف الاحتلال قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي ومبنى الجراحة وقسم الولادة، وفقدنا في مجمع الشفاء الطبي في غزة طفلين من الأطفال الخدج بسبب توقف الإمدادات".

عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، ما رفع الحصيلة إلى 186 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية “أبلغتها باستشهاد الشاب منتصر محمد أمين مصطفى سيف (34 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال فجر اليوم الأحد، في بلدة برقة قضاء نابلس”.

وباستشهاده يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى 186 منذ 7 أكتوبر الماضي، في حين وصل عدد الإصابات إلى نحو 2500، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.