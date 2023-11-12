الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أمريكا تكشف موقفها من مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

جيك سوليفان، فيتو
جيك سوليفان، فيتو

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن  الشعب الفلسطيني هو من سيقرر كيف سيكون شكل حكمه المستقبلي.

أمريكا تكشف موقفها من مستقبل قطاع غزة 

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: نجري مشاورات جادة مع إسرائيل بشأن حماية المستشفيات في غزة.

ويرغب العالم والرأى العالم الدولى فى وقف الحرب الجنونية على الأبرياء فى غزة، البعض يذهب إلى ضرورة عمل هدنة إنسانية على الأقل لإنقاذ الضحايا وإدخال المزيد من المساعدات وإعطاء الفرصة لالتقاط الأنفاس وتبريد المشاعر، ربما يسهم ذلك فى التدخل الدولى ووقف الصراع العسكرى.

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ومع ذلك فى خلفية المشهد يحذر الخبراء من الجانب الخفى فى هذه المطالبات، إذ قد توظف الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلى الهدنة القصيرة لصالح أجندة ومخططات سيئة النية تجاه القطاع وأهله.

وقال الخبير فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور معتز سلامة، إن الأمر سيتوقف على طبيعة الهدنة والهدف منها ومدتها، مشيرا إلى أنه إذا كانت الهدنة لساعات أو يوم أو يومين كما يتردد ستختلف عن الأسبوع أو الشهر.

وأضاف سلامة: “كلما طالت مدة الهدنة زادت قدرتها على الصمود والتجدد فيما بعد، بشكل أفضل وأقوى، وتصب فى صالح الجانب الفلسطينى، أما إذا كانت الهدنة ليوم واحد، فهذا يعنى أن أطراف الصراع سيبقون فى «مزاج الحرب» خصوصا دولة الاحتلال التى لن يتغير موقفها الثأري والانتقامي المتحفز للقتال.

وأضاف: الجنون الإسرائيلي الراهن واستمرار مسلسل قتل المدنيين هو التفكير السائد والمسيطر على المشهد، والهدنة الطويلة قد تعطى فرصة أكبر لتغيير القناعات وإعطاء الأطراف الدولية والعربية فرصة لمحاولة إحداث تغيير.

واستكمل سلامة حديثه: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع فى عمان أكد أن إسرائيل رفضت اقتراحات الهدنة الإنسانية القصيرة ورفضتها لوقف إطلاق النار، مدعية أن الوقف سيعطى فرصة لحماس من أجل إعادة تنظيم صفوفها وشن هجوم جديد مماثل لطوفان الأقصى.

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