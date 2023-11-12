تشميع مركز طبي يضم حضانات وغرفة عمليات يديره طالب طب وتمريض بالعمرانية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع مديرية الصحة العلاج الحر والحي من ضبط مركز طبي يدار بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية.
وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة مفادها وجود مركز طبي يدار بدون ترخيص بدائرة القسم، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبالتنسيق مع حي العمرانية ومديرية الصحة بالجيزة "العلاج الحر" تمت مداهمة المركز وتبين أنه مركز طبى يدار بدون ترخيص يديرة طالب طب وطالب تمريض والمركز عبارة حضانات غرفة كشف غرفة عمليات غرف اقامه وتم مصادرة محتويات وتشميع المركز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.