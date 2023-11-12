تشميع مركز طبي يضم حضانات وغرفة عمليات يديره طالب طب وتمريض بالعمرانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع مديرية الصحة العلاج الحر والحي من ضبط مركز طبي يدار بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة مفادها وجود مركز طبي يدار بدون ترخيص بدائرة القسم، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبالتنسيق مع حي العمرانية ومديرية الصحة بالجيزة "العلاج الحر" تمت مداهمة المركز وتبين أنه مركز طبى يدار بدون ترخيص يديرة طالب طب وطالب تمريض والمركز عبارة حضانات غرفة كشف غرفة عمليات غرف اقامه وتم مصادرة محتويات وتشميع المركز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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