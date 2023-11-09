الخميس 09 نوفمبر 2023
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اقتصاد

جي بي مورجان: الاقتصاد العالمي بصدد أخطر أزمة منذ الحرب ‏العالمية الثانية

الحرب على غزة، فيتو
الحرب على غزة، فيتو

حذر رئيس مجلس إدارة بنك جيه بي مورجان، جيمي ديمون، من أن الصراعات فى شرق أوروبا والشرق الأوسط تهدد الاقتصاد العالمي بأخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية.

أخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية

وفى مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قال ديمون، إن الحرب الروسية فى أوكرانيا فى شرق أوروبا وحرب إسرائيل مع حماس فى الشرق الأوسط جعلا العالم أكثر خوفًا ولا يمكن التنبؤ به".

الحرب في غزة، فيتو

وأضاف ديمون: هنا فى الولايات المتحدة لا نزال نتمتع باقتصاد قوي بفضل الكثير من التحفيز المالي والنقدي، لكن التوترات الجيوسياسية الحالية خطرة للغاية، إنها الأكثر خطورة منذ عام 1938، أيان ضمت ألمانيا "النازية" أجزاء من تشيكوسلوفاكيا.

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وفى وقت سابق من سبتمبر الماضي، ذكر ديمون فى مؤتمر مالي بمدينة نيويورك، إنه على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع ببيئة مزدهرة إلا أنه سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأنه سيستمر لسنوات.

القلق بشأن الأسواق المالية

وقال رئيس أكبر بنك فى الولايات المتحدة، إنه سيكون من غير المجدي القلق بشأن الأسواق المالية عندما يكون العالم على حافة أزمة بمثل هذه الخطورة.

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الحرية والديمقراطية والغذاء والطاقة والهجرة

وأضاف جيمي ديمون، ما يحدث الآن فى العالم هو الشيء الأكثر أهمية للمستقبل، فعندما نتحدث عن الحرية والديمقراطية والغذاء والطاقة والهجرة، نقلل من أهميتها ونقول ما الذي ستفعله تلك الأشياء بأسواق المال؟

وأوضح ديمون، الأسواق ستكون على ما يرام عندما تكون تلك الأشياء متوفرة فى العالم، والأسواق تتعامل مع الأحداث والأزمات هبوطًا وصعودًا فى نطاقات من التقلب.

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الاقتصاد العالمي جيه بي مورجان الحرب العالمية الثانية أخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية حرب إسرائيل حماس الاقتصاد الأمريكى الأسواق المالية

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