روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن بسبب ضربات أوكرانيا على دونيتسك

أعلن النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لـ مجلس الأمن بسبب الضربات التي شنتها القوات الأوكرانية على دونيتسك.

وقال بوليانسكي على "تيلجرام"، اليوم الثلاثاء: "لقد طلبنا عقد اجتماع عاجل ومفتوح لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالهجمات التي شنها النظام الأوكراني اليوم على دونيتسك".

أكبر الهجمات الجوية على دونيتسك

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ الجيش الأوكراني واحدة من أكبر الهجمات الجوية على دونيتسك في الآونة الأخيرة.

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وصرح رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية قصفت وسط المدينة بصواريخ "هيمارس" الأمريكية. ووفقا للسطات في جمهورية دونيتسك فقد وصل عدد الضحايا إلى 20 شخصا.

وقد هاجمت قوات كييف خلال الـ 24 ساعة الماضية، دونيتسك 55 مرة، وأطلقت 168 نوعا من ذخائر مختلفة.

اغتيال مساعد قائد القوات الأوكرانية

وأمس الإثنين، أعلن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، مقتل مساعده جينادي تشاستياكوف، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة انفجرت كانت موجودة داخل هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده.

وقال عبر قناته في تيليجرام: "اليوم، في ظل ظروف مأساوية، في عيد ميلاده، قُتل مساعدي وصديقي المقرب، جينادي تشاستياكوف، انفجرت عبوة ناسفة كانت موجودة في إحدى الهدايا. وترك جينادي وراءه زوجته وأطفاله الأربعة. تعازينا الحارة لعائلته".

وبحسب وكالة «نوفوستي»، أضاف زالوجني أنه سيتم تحديد الأسباب والظروف خلال التحقيق القضائي.

وتداولت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق بيان وزارة الداخلية الأوكرانية يقول إنه نتيجة الإهمال، انفجرت قنبلة يدوية، وقُتل مساعد زالوجني، وتم نقل نجله إلى المستشفى في حالة خطيرة.