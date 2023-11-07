صحيفة: تركيا تعتزم تنظيم مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
قال مصدر دبلوماسي تركي، إن تركيا مستعدة لتنظيم مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، إذا أبدت سلطات هاتين الدولتين الإرادة السياسية الضرورية والرغبة في ذلك، بحسب “روسيا اليوم”.
وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكد على ذلك خلال مباحثات مع نظيره البيلاروسي سيرجي ألينيك.
وشدد الوزير التركي على أن الحرب في أوكرانيا، يجب أن تنتهي على أساس القانون الدولي، وعلى أن استمرار هذه الحرب له عواقب سلبية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف المصدر: "أعلن الوزير فيدان أن تركيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لإحلال السلام في المنطقة، وأنها مستعدة لتنظيم المفاوضات بين الجانبين، إذا أظهرا الإرادة السياسية اللازمة لذلك".
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