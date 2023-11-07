الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

صحيفة: تركيا تعتزم تنظيم مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي ونظيره البيلاروسي، فيتو

قال مصدر دبلوماسي تركي، إن تركيا مستعدة لتنظيم مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، إذا أبدت سلطات هاتين الدولتين الإرادة السياسية الضرورية والرغبة في ذلك، بحسب “روسيا اليوم”.

وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكد على ذلك خلال مباحثات مع نظيره البيلاروسي سيرجي ألينيك.

 
وشدد الوزير التركي على أن الحرب في أوكرانيا، يجب أن تنتهي على أساس القانون الدولي، وعلى أن استمرار هذه الحرب له عواقب سلبية على المستويين الإقليمي والعالمي.

Advertisements

وأضاف المصدر: "أعلن الوزير فيدان أن تركيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لإحلال السلام في المنطقة، وأنها مستعدة لتنظيم المفاوضات بين الجانبين، إذا أظهرا الإرادة السياسية اللازمة لذلك".

وزير خارجية تركيا يرفض معانقة بلينكن، وصحيفة تركية تكشف الأسباب (فيديو وصور)

أردوغان: تركيا تعمل خلف الكواليس من أجل وقف العدوان على غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحرب في أوكرانيا حرب في أوكرانيا روسيا تركيا عدوان على غزة روسيا وأوكرانيا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وزير خارجية تركيا

مواد متعلقة

وزير خارجية تركيا يرفض معانقة بلينكن، وصحيفة تركية تكشف الأسباب (فيديو وصور)

أردوغان: تركيا تعمل خلف الكواليس من أجل وقف العدوان على غزة

بعد 13 عاما، هزيمة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا

هشام عبد الله يعلن الإفراج عن زوجته غادة نجيب بعد اعتقالها في تركيا

الأكثر قراءة

زلة لسان حول حرب غزة تضع رئيس وزراء كندا في مأزق

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

قائد سلاح الجو الألماني يتبرع بدمه لجنود الاحتلال الإسرائيلى (صورة)

منتج مسرحية زواج اصطناعي يفتح النار على كاملة أبو ذكري بعد هجومها على بيومي فؤاد: "إزاي تنتقدي حاجة مشوفتيهاش"؟

قرار حاسم من الأهلي في ملف تجديد عمرو السولية

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة (صور)

محمد سلام، كيف أصبح "هدرس" تريند مصر ومضرب الأمثال خلال 10 أيام

أحمد فتوح يخطط لفسخ تعاقده مع الزمالك، اعرف التفاصيل

Advertisements

منوعات

المزيد

الخلافات مستمرة، هاري يرفض حضور عيد ميلاد والده الـ75

اتهام ملياردير بخوض "مزايدات وهمية"، فدفع 12.4 مليون دولار لنفي التهمة

قيمته 5.95 مليون دولار، سرقة مرحاض ذهبي من قصر الملك في إنجلترا

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية