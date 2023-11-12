الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

إحالة إدارة مدرسة ببني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل وعدم الانضباط

محمد عبد التواب وكيل
محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، عن إحالة إدارة مدرسة بمدينة بني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل وعدم الانضباط.

وتلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرًا من مديرية التربية والتعليم، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب داخل المدارس في مختلف مراحل التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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 وتبين من التقرير، الذي أعده محمد عبد التواب وكيل الوزارة، الإشارة إلى جولته المفاجئة التي أجراها "اليوم" زار خلالها مدرسة الشهيد إسماعيل أحمد عيد الاعدادية "الخيرية سابقا" يرافقه أحمد عزت مدير عام الإدارة، حيث تم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، فضلًا عن لقاء عدد من الطلاب وتبادل معهم أطراف الحديث والحوار مستمعًا لآرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وإنصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

وخلال الزيارة، تم رصد تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم انضباطها، والتي على إثرها قرر وكيل الوزارة إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

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