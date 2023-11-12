الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

كورنيش بني سويف والمعالم الأثرية قبلة الأفواج السياحية من المصريين والأجانب (صور)

الأفواج السياحية
الأفواج السياحية بأحد أديرة بني سويف، فيتو

أصبح الممشى السياحي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف قبلة الأفواج السياحية من المصريين والأجانب، بعد أن أسندت المحافظة شئون إدارته لإحدى الشركات المتخصصة، والتي بدأت مؤخرًا التعاقد مع سلاسل المطاعم والكافيهات العالمية.

 

الممشى السياحي بكورنيش بني سويف

 

واستقبل الممشى السياحي بكورنيش النيل ببني سويف، فوجين سياحيين ضم 97 من أعضاء ناديي الرحاب ومدينتي بالقاهرة، في أول زيارة لهما لبني سويف، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والإدارة العامة للسياحة، ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية  المحافظ "د. محمد هاني غنيم".

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احد الأفواج  السياحية ببني سويف

 

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن البرنامج السياحي "برنامج اليوم الواحد"  للفوج، أعدته وأشرفت على تنفيذه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم بمركز الواسطى، حيث كان في استقبال الفوج: رانيا عزت مدير عام  السياحة بالمحافظة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة السياحة.

 

احد الأفواج  السياحية بأحد أديرة بني سويف

 

 وعقب ذلك توجه الفوج لزيارة لدير الأنبا أنطونيوس بناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل الفوجين الآباء ورعاة الدير للإطلاع على القيمة التاريخية والدينية للدير، تلاها زيارة مسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف، ثم تناول وجبة غداء، ليُختتم البرنامج بجولة للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش والممشي السياحي ومشاهدة  الجزر النيلية بالمجرى وتعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب، فضلًا عن حضور عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية بنادي الإادارة المحلية.

 

فوج سياحي بمنطقة هرم ميدوم ببني سويف

 

وأعرب أعضاء الفوج السياحي عن سعادتهم بالزيارة وما تتميز به بني سويف من جمال الطبيعة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة وحُسن الاستقبال والتيسيرات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي، الأمر الذي  سوف يشجعهم على تكرار الزيارة، ضمن برنامجهم السياحي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.

 

احد الأفواج  السياحية ببني سويف

 

 وكان محافظ بني سويف، قد كلف إدارة السياحة والوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات ليستمتع الفوجان بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية، ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التى تمتلكها بنى سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة.


 

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