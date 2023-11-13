أبرزهم يوسف وهبي وفادي ثروت، وجوه صاعدة لفتت الأنظار في مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة، يعتبر مسلسل صوت وصورة من أبرز المسلسلات التي يتم عرضها على الشاشات حاليًا. شهد مسلسل صوت وصورة ظهور وتألق عدد من الوجوه الصاعدة التي لفتت الأنظار بالشخصيات التي قدموها في المسلسل ومن أبرز هذه الوجوه الصاعدة اللافتة للأنظار:

فادي ثروت

يجسد الفنان الشاب فادي ثروت شخصية نبوي المتخصص في عالم التريندات والسوشيال ميديا والذي يساعد رضوى في عملها كـ “إنفلونسر”. وفادي ثروت هو ممثل مصري ولد في محافظة القاهرة ودرس بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وقدم عدة أعمال مسرحية مثل مسرحية ( الزائر) كما شارك في مسلسل (أولاد عابد ) عام 2023 قبل مشاركته في مسلسل صوت وصورة.

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هولي

لفتت الفنانة الشابة هولي الأنظار في مسلسل صوت وصورة بشخصية يارا صديقة حازم ابن الدكتور عصام الصياد، والتي كشفت تفاصيل عن حازم في حادث مقتل والده، وهي من مواليد أغسطس 2008، وهولي هي ممثلة مصرية شاركت وهي طفلة في عدة أعمال فنية منها مسلسل كلمة سر عام 2016، ودنيا جديدة عام 2015، كما شاركت في مسلسل كوفيد ٢٥ عام 2021 بشخصية ديالا.

يوسف وهبي

شارك الفنان الشاب يوسف وهبي في مسلسل صوت وصورة بشخصية حازم، ويوسف وهبي، ممثل مصري، شارك بالتمثيل في مسلسل ليه لأ؟ 3 عام 2023، مع المخرجة نادين خان، من بطولة نيللي كريم وأحمد طارق.

لافينيا نادر

لافينيا نادر من مواليد عام ٢٠١٣، اكتشفها المخرج عادل أديب لتشارك فى بطولة مسلسل نقل عام، ومسلسل المداح الجزء الثاني، وتجسد في مسلسل صوت وصورة شخصية ابنة رضوى التي تجسد شخصيتها حنان مطاوع، ولافينيا في المسلسل هي “دنيا” التي تعيش دون والدتها بسبب أزماتها المتتالية.

حمزة دياب

يجسد الفنان الشاب حمزة دياب شخصية رامي ابن عصام الصياد “مراد مكرم”، نجح حمزة في تقديم شخصية الابن السند لوالدته كما ظهر من قبل في مسلسل كامل العدد والذي جسد من خلاله شخصية شريف ابن دينا الشربيني.

أبطال مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي وكان قد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

ويعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، ويعرض المسلسل كذلك على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ويعرض للفنانة حنان مطاوع حاليًا مسلسل من بطولتها وهو مسلسل صوت وصورة والذي تجسد الفنانة حنان مطاوع شخصية رضوى وهي أم لطفلة وحيدة تدعى دنيا وزوجة لعبد الغني ذلك المواطن الكادح المسالم والسلبي في كثير من الأحيان، تقرر رضوى التقديم على وظيفة لدى طبيب تجميل شهير ويتم قبولها في الوظيفة بمقابل مادي كبير ولكنها تفاجأ في إحدى ليالي العمل بأن الطبيب في حالة سكر ويتعدى عليها فتقرر ترك الوظيفة وتحدي الجميع من أجل معاقبة الطبيب حتى لا تتعرض أي سيدة أخرى للأذى وتتحمل ضغوط كبيرة من أجل تحقيق العدالة، ولكن يتعرض الطبيب للقتل فتصبح رضوى هي الوحيدة المتهمة، وتصدر المسلسل التريند وأصبح هو المسلسل الأكثر مشاهدة على منصة واتش ات رغم الأحداث التي تشهدها فلسطين.

الفنانة حنان مطاوع .. مبدعة من عائلة فنية

والفنانة حنان مطاوع من مواليد ٢٣ فبراير ١٩٧٩، وهي ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، ولأنها من أسرة فنية بحتة فكان الفن ساكن في وجدانها، وتتصف حنان مطاوع بأنها شخصية خجولة للغاية ولم تكن تتوقع يوما أن تسلط عليها الأضواء، حيث إنها كانت تخشى الأضواء وتعشق الجلوس بعيدًا عنها حتى تتأمل الأشياء.

حتى إنها قالت عن نفسها في لقاء إعلامي "أنا تركيبة مش شبه ماما سهير المرشدي ولا بابا كرم مطاوع، مش تركيبة النجم أو الباحث عن الأضواء، أنا تركيبة فنانة وبخاف من الأضواء لأنها بتجنن البني آدم وبخاف من انتهاك الخصوصية لأني أؤمن جدا بالخصوصية، مبحبش عالم الأضواء لكن الفن بحبه جدا".

تمردت حنان مطاوع على شهرة ونجومية أسرتها، حتى إنها ظلت تبحث في اسم والدها عن اسم آخر تبعد فيه عن كرم مطاوع فاختارت أن تعرف في مدرستها باسم حنان مصطفى محمود، حتى لا يعلم أحدًا من هي ومن والدها، ولقد كانت هذه هي الخطوة الأولى في مشوار التمرد، ولقد تمردت على والديها ومن قبلهم على نفسها حينما قررت دراسة تجارة انجليزي رافضة أن تدرس فنون مسرحية بالرغم من أن والدها كان استاذ دكتور في المعهد وكان يقول لها دومًا أنها ستكون في عالم الفن يومًا رغم التمرد، أما عن سر هذا التمرد فقد قالت عنه في تصريحات إعلامية "انا كنت بعاند علشان عايزة استقل ومبقاش في معية الأسرة وعلشان كده كنت عصبية وأنا صغيرة وصوتي عالي".