مسلسلات رمضان 2024، تفاصيل مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٤ وذلك بمشاركتها في بطولة مسلسل صيد العقارب والمسلسل مكون من 15 حلقة.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها.

فريق عمل صيد العقارب

ويضم المسلسل فريق عمل قويا، وهو من تأليف باهر دويدار، الذي سبق له كتابة مسلسلات اجتماعية ووطنية حققت نجاحًا ساحقًا، ومن إخراج أحمد حسن، والذي قدم مؤخرًا أعمال درامية حازت على إعجاب الجمهور

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وقد انضم الفنان الكبير رياض الخولي والفنان محمد علاء جاميكا إلى فريق عمل مسلسل “صيد العقارب” بطولة النجمة غادة عبد الرازق، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

والجدير بالذكر أن آخر ظهور درامى لغادة عبد الرازق من خلال حكاية «تحت الحزام»ضمن مسلسل «حدث بالفعل» وعلى إحدى المنصات الإلكترونية شهر سبتمبر الماضى وشاركها البطولة خالد أنور وسلمى أبوضيف.