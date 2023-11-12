الأحد 12 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مسلسل صوت وصورة الحلقة 22، الشرطة تحاول الوصول إلى حنان مطاوع

صوت وصورة، فيتو
صوت وصورة، فيتو

مسلسل صوت وصورة، شهدت الحلقة ٢٢ من مسلسل “صوت وصورة” محاولات مستميتة من سعاد لإقناع عبد الغني أن يحضر ابنته لتعيش معهما، ويحاول عبد الغني ولكن نورا ترفض رفضًا قاطعًا، فتنقلب عليه سعاد وتعامل عبد الغني أسوأ معاملة.

وتواصل الشرطة في الحلقة ٢٢ من مسلسل صوت وصورة البحث عن رضوى بكل الطرق، وتشك الشرطة في وافي، ولكنه يهرب من المراقبة ويذهب إلى رضوى، ويحاول طمأنتها على ابنتها ويوصل رسالة إلى دنيا من والدتها، ويحاول الضابط حسين البحث عن الإجابة حول اختفاء رضوى من خلال شقيق لطفي الذي يحاول معرفة دور وافي في اختفاء رضوى.

 

لماذا تزيد الشكوك حول رضوى في قضية القتل؟

لا يزال لغز مقتل الدكتور عصام الصياد “مراد مكرم” حتى الآن غامضًا، ولم يتم حله حتى الحلقة ٢٠ من مسلسل صوت وصورة، ولكن وبالرغم من براءة رضوى “حنان مطاوع” إلا أن كثير من الجمهور لا يزال  يشك في أنها مرتكبة الجريمة.

وهناك عدة عوامل ساهمت في هذا الأمر:

١- عدم نفي رضوى ارتكابها بالجريمة حتى هذه اللحظة، ففي كل موقف توضع فيه يستلزم أن تعترف أنها الجانية لا تنفي هذا الأمر على الإطلاق وهو الأمر الذي يثير الشكوك خاصة أن المظلوم لا ينفك ويدافع عن نفسه في كل موقف.

٢- لم يتم الكشف عما فعلته بالسكين الذي ذهبت به ليلة الحادث، وكيف أن هذا السكين تم وضعه في مقر عمل عبدالغني، وعما إن كانت هي الفاعلة أم لا، ولا توجد دلائل واضحة تؤكد عدم ارتكابها الجريمة.

٣- اكتشاف بصمات رضوى على سلاح الجريمة يعزز الشكوك تجاهها من جديد.

٤- لديها دوافع قوية وواضحة ومعلنة تدفعها لقتل الدكتور عصام الصياد حيث تسوقها الرغبة الشديدة في الانتقام منه نظير ما فعله بها.

٥- في أكثر من مشهد تشير إلى غموض مستقبلها وأن حالها بالتأكيد سيتغير وآخرهم في مشهد توصي أسرتها للاعتناء بابنتها وكأنها تستشعر أنها ستعود إلى دائرة الشك من جديد.

 

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة 

 ويعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، ويعرض المسلسل كذلك على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

 وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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