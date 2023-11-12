الأحد 12 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

وليد فواز يسخر من علاقته بفدوى عابد في مسلسل صوت وصورة

وليد فواز، فيتو
وليد فواز، فيتو

مسلسل صوت وصورة، يحرص الفنان وليد فواز على التفاعل مع الجمهور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشر أكثر من منشور عن علاقته بسعاد “فدوى عابد” في مسلسل صوت وصورة.

وكان آخر منشور له حول علاقته بـ سعاد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث نشر صورة له مع فدوى عابد من المسلسل وأرفق تعليق “بيت الزواحف”، وكان وليد قد نشر من قبل فيديو ساخر عن علاقته بسعاد وأرفق تعليق ساخر “علاقة مكمكمة لعن الله من أيقظها”، ومن قبله “بوست” مرفق بصورة لهما وتعليق “قصة حبي أنا وسعاد خالدة زي عزمي وأشجان”.

تفاصيل الحلقة ٢٢ من مسلسل صوت وصورة

وشهدت الحلقة ٢٢ من مسلسل “صوت وصورة” محاولات مستميتة من سعاد لإقناع عبد الغني أن يحضر ابنته لتعيش معهما، ويحاول عبد الغني ولكن نورا ترفض رفضًا قاطعًا، فتنقلب عليه سعاد وتعامل عبد الغني أسوأ معاملة.

وتواصل الشرطة في الحلقة ٢٢ من مسلسل صوت وصورة البحث عن رضوى بكل الطرق، وتشك الشرطة في وافي، ولكنه يهرب من المراقبة ويذهب إلى رضوى، ويحاول طمأنتها على ابنتها ويوصل رسالة إلى دنيا من والدتها، ويحاول الضابط حسين البحث عن الإجابة حول اختفاء رضوى من خلال شقيق لطفي الذي يحاول معرفة دور وافي في اختفاء رضوى.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة 

 ويعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، ويعرض المسلسل كذلك على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

 وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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