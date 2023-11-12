دراما رمضان 2024، تفاصيل مسلسل سر إلهي لـ روجينا

بدأت الفنانة روجينا تحضيرات مسلسلها الجديد والذي من المقرر أن تشارك به في موسم دراما رمضان 2024، حيث يحمل العمل اسم "سر إلهي"، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل سر إلهي

ويدور مسلسل "سر إلهي" في إطار اجتماعي إنساني، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من التحضيرات بإنهاء الاتفاق مع جميع فريق المسلسل، وتكثيف جلسات العمل بين الفنانة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز.



روجينا ورؤوف عبد العزيز

ويعد مسلسل "سر إلهى" التعاون الثالث على التوالي بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلى "انحراف" تأليف مصطفى شهيب في شهر رمضان 2022.

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ومسلسل "ستهم" من تأليف ناصر عبد الرحمن في شهر رمضان الماضى 2023.



مسلسل ستهم



يشار إلى أن مسلسل "ستهم" قد عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي، والعمل بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان.