باحثة: ملف الأسرى الإسرائيليين بداية النهاية لحكومة نتنياهو

الاسرى الاسرائيليين، قالت الباحثة ولاء عبد المرضى، المتخصصة بالشأن الإسرائيلي إنه منذ عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023 ولا صوت يعلو في إسرائيل على الصوت الغاضب بسبب وجود أسرى إسرائيليين في قبضة المقاومة الفلسطينية، وكانت عائلات الأسرى تتوقع عمل الحكومة للكثير بسبب أسراهم ولكن خذلتهم حتى قاموا بتظيم مظاهرات كبيرة في مناطق متفرقة مثل مقر وزارة الدفاع ومراكز الشرطة، وأمام منزل نتنياهو نفسه، وتم انضمام عدد كبير من المتعاطفين معهم.

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المطالبة بتنحى نتنياهو

وأكدت فى تصريح لفيتو أنه ازدادت حالة الغضب داخل المجتمع الإسرائيلى حتى صرخت أم أسير وقالت لنتنياهو أنت دائمًا تتحدث عن دخولك لقطاع غزة بريًّا ولم تذكر متى سوف تُعيد ابني لحضني؟.

وقد طالبوا نتنياهو بالتنحي من منصبه فقد أثبت فشله هو وحكومته وقد وصفوه أنه جرم حرب ولا يستحق أن يكون في الحكومة لا هو ولا المتطرفين اليمينيين من حكومته مثل ابن جفير وسموتريتش. وقد جاءت كل هذه الاعتراضات كرد فعل طبيعي على الوقت الذي لا تفعل الحكومة الإسرائيلية له حسابا فقد مر أكثر من شهر حتى الآن ولم يسمع أُسر الأسرى عن أي مفاوضات أو مساعي لإنقاذ أولادهم من وجهة نظرهم.

قضية الأسرى ليست من أولوية الحكومة

وواصلت حديثها قائلة: دائمًا ما تتحدث الحكومة عن سياسة عسكرية، ولكن لم يتحدثوا عن مساعيهم لتحرير الأسرى الإسرائيليين، وكذلك ما وجدناه في الخطاب الأخير لنتنياهو كانت أبرز الجمل التي قالها ( نعمل للسيطرة على القطاع، لن تكون هناك حماس، أنا أمرت بتصفية القائد العسكري أحمد الجعبري وغيره وسوف نقطع دابر حماس.)

وكذلك قال رئيس معهد الأمن القومي الإسرائيلي لا نستطيع أن نقول إن هناك مفاوضات لأنه لا يمكن التفاوض مع عدو أقسمنا على محوه. وهذا إعلان مباشر بأن الحكومة تهمل قضية الأسرى.

بداية النهاية

وتابعت: منذ فترة طويلة ونحن نجد حالة من التفكك والكثير من الاعتراضات داخل المجتمع الإسرائيلي تارة بسبب تجنيد المتدينين في الجيش وتارة ثانية بسبب التعديلات القضائية التي سعت إليها الحكومة وتارة ثالثة وليست أخيرة عن قضية الأسرى الإسرائيليين في ايدى المقاومة وهو سوف يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار والأمان من قبل السكان اليهود وما سيؤدي إلى هجرة عكسية إلى خارج البلاد وبالفعل قام عدد ليس بالقليل من اليهود للهجرة خارج إسرائيل وحاولت السلطات الإسرائيلية التعتيم على الخبر. وعندما تم عمل استطلاع رأي وجدنا أنه سوف يظهر في الانتخابات المقبلة أحزاب جديدة من اليمين واليسار وسوف تتغير الخريطة السياسية كاملةً.

وأكملت: ربما يتم القضاء على الأحزاب القديمة تماما، أو تتعرض لضربة قوية، والأكثر إثارة للاهتمام هو حزب الليكود الحاكم والذي حصل على 18 مقعدا في استطلاع الرأي الذي قامت به أحد القنوات الإسرائيلية، بينما معسكر الدولة 40 مقعدا، وهناك مستقبل 15 مقعدا. ورغم أن هذه استطلاعات قد تمت خلال الشهر الأول لعملية طوفان الأقصى، إلا أنها تشير بالتأكيد إلى تغيير وجهة النظر الإسرائيلية في الحكومة ووزرائها.