إعلام عبري: مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة تبادل أسرى بدون الجنود الإسرائيليين وتسمح بإدخال الوقود

العملية البرية في غزة، كشفت القناة 13 العبرية، تفاصيل صفقة الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، واصفة المفاوضات حولها بالمتقدمة لإنجازها بأعداد كبيرة دون الجنود الإسرائيليين.

وقالت القناة العبري، إن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس، تشمل كذلك إدخال الوقود إلى قطاع غزة، نظير الإفراج عن الرهائن والسجناء.

صفقة تبادل أسرى مع حماس

وكشفت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أنه من المرجح التوصل لصفقة أسرى مع حماس، تشمل مزدوجي الجنسية.

أبو عبيدة، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن الدبابات الإسرائيلية المشاركة في اجتياح قطاع غزة بريًّا تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.



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بطولات المقاومين الفلسطينيين

وتابع خلال كلمته منذ قليل: مقاومونا يخرجون من تحت الأرض ومن تحت الركام ويدمرون مدرعات ودبابات العدو ويرعبون ويقتلون جنوده، لافتًا إلى أن المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة.

مجازر الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف: المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب، والانتقام السهل والسريع يأتي لإسترضاء العدو الإسرائيلي جبهته الداخلية.



تدمير 160 دبابة وآلية عسكرية صهيونية

وأعلن “أبو عبيدة” توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرًا كليًّا أو جزئيًّا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، منها تدمير 25 اَلية عسكرية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

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رسالة للشعب الفلسطيني

وتابع: "أقول لأبناء شعبنا انتم الطائفة المنصورة القاهرة للعدو ولن يخذلنا الله وإن النصر مع الصبر والتضحيات العظيمة التي يقدمها شعبنا سيتبعها نصر عزيز مقدر وفرج قريب بإذن الله".