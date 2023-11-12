الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

يديعوت أحرونوت تكشف الخطوط العريضة لصفقة الأسرى الإسرائيليين

الأسرى الاسرائيليون،
الأسرى الاسرائيليون، فيتو

غزة الآن ، أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أمس السبت نقلا عن مصدر، "الخطوط العريضة" لصفقة الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي قوله: "هناك اتفاق على إطلاق سراح عشرات الأطفال والمدنيين مقابل بضعة أيام من التوقف في القتال، وإدخال الوقود إلى قطاع غزة -بشرط أن يصل إلى هدف محدد مسبقا- وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين نساء وأطفال".

 

عدد المختطفين

وأضاف المصدر أن "عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم لا يزال مجهولا، لكن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن".

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وشار إلى أن "الأمر سيستغرق عدة أيام لاستكمال التفاصيل وبعد ذلك سيتم تقديم الصفقة إلى الحكومة للموافقة عليها".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بـ"تقدم المحادثات" بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن المحادثات الجارية حاليا تهدف لعقد الصفقة الموسعة.

 

إتمام صفقة تبادل الأسرى

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستتخذ قرارات صعبة لإتمام صفقة تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن الإفراج عن الأسرى قد يتم على مراحل وخلال أيام الهدن.

وأكدت القناة، أن موقف واشنطن تماهى مع موقف إسرائيل بشأن رفض وقف إطلاق النار قبل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى، وأشارت إلى أن المفاوضات تجري بين مدير المخابرات الأمريكية ورئيس الموساد وأيضا مع الجانب القطري بشأن الأسرى.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الجمعة الماضي، في تحديث لأرقامه أن عدد الأسرى الموجودين في غزة بلغ 241 شخصا.

ومن جانبه، صرح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، بأن الاتصالات والجهود مستمرة مع دولة قطر وجمهورية مصر، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية.

ومن الجدير ذكره أن حماس أفرجت في وقت سابق عن أسيرتين لأسباب إنسانية، وقالت إحداهن في مؤتمر صحفي إن عناصر حماس كانوا ودودين وأمنوا للأسرى كل احتياجاتهم الطبية وغيرها، وهاجمت حكومة بنيامين نتنياهو وحملتها مسؤولية الفشل الأمني.

كما أعلنت "كتائب القسام"، أنها كانت على وشك الإفراج عن 12 محتجزا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن إسرائيل عرقلت ذلك.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في وسط المدينة ومحيط مجمع الشفاء الطبي، مؤكدين إيقاع إصابات مباشرة في صفوفها.

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