الأحد 12 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض ملحوظ في سعر الطماطم بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، استقرارًا  ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 14 جنيهًا، سعر الكوسة من سعر 3 إلى 6 جنيهات،  سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا.

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 وبلغ سعر خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات، الفاصوليا من 4.5 إلى 7.5 جنيه، باذنجان بلدي من 2 إلى 3  جنيهات، جزر بدون عروش من 8 إلى 17 جنيهًا، باذنجان رومي من 1.5 إلى 2.5 جنيه، باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر  فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 20 إلى 32 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 6 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 5 إلى 6 جنيهات، فلفل رومي صوب من 5 إلى 6 جنيهات،  فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 17 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، بسلة من 20 إلى 22 جنيهًا،  كيلو الثوم من 18 إلى 38 جنيهًا، سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيهات،  خيار صوب من 6 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر  قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، البامية من 29 إلى 33 جنيهًا،  سبانخ 8 جنيهات،  البطاطا سعر من 2.5 إلى 5.5 جنيه،كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا،  سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر  ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر نعناع نحو 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات،  ليمون بلدي من 5 إلى 7.5 جنيه، قثاء من 4.5 إلى 5.5 جنيه.

بلغ سعر  كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه،  فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات،  كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 10 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات،  فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات،  سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات.

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أسعار الخضراوات اليوم الأحد 12-11-2023 في قنا

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أسعار الخضراوات اليوم الأحد 12-11-2023 في الدقهلية

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