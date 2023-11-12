بعضهم انتقل إلى مصر، بولندا تعلن بدء عملية إجلاء مواطنيها من غزة

أعلن مستشار الرئيس البولندي، اليوم الأحد، عن بدء عملية إجلاء المواطنين البولنديين من قطاع غزة.

إجلاء المواطنين البولنديين

ووفقا له، فإن أول الأشخاص الذين تم إجلاؤهم موجودون بالفعل على الجانب المصري من معبر رفح.

في الوقت نفسه، أفادت "القاهرة الأخبارية" بوصول نحو 50 مواطنًا مزدوج الجنسية إلى معبر رفح.

وقالت سلطة الحدود في غزة، أمس السبت، إن حاملي جوازات السفر الأجنبية سيتمكنون من المرور عبر معبر رفح البري من غزة إلى مصر اليوم، الأحد.

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عمليات الإجلاء من غزة

وقالت 3 مصادر أمنية مصرية ومسئول فلسطيني إن عمليات الإجلاء من غزة إلى مصر للمواطنين الأجانب والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل توقفت أمس.

وقال اثنان من هذه المصادر إن التعليق جاء بسبب مشاكل في جلب المرضى الذين تم إجلاؤهم طبيا إلى رفح من داخل غزة.

وافتتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر للسماح بإجلاء الجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج في المستشفى وحاملي جوازات السفر الأجنبية بعد تعليقه قبل ذلك لمدة يوم.

حاملي جوازات السفر الأجنبية

وذكرت “رويترز” نقلًا عن مصادر أمنية وطبية مصرية أن العشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم، إلى جانب 12 شخصًا تم إجلاؤهم طبيًا، تمكنوا من عبور الحدود يوم الخميس.

واستؤنفت عمليات الإجلاء المحدودة عبر المعبر بعد إغلاقه يوم الأربعاء بسبب ما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بـ”ظروف أمنية” غير محددة.