الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

صحة غزة: تدمير قسم أمراض القلب في مستشفى الشفاء بغارة إسرائيلية

مستشفى الشفاء،فيتو
مستشفى الشفاء،فيتو

غزة الآن، أعلنت صحة غزة، اليوم الأحد، تدمير قسم أمراض القلب في مستشفى الشفاء بغارة إسرائيلية، كما أشارت إلى سقوط 13شهيدا بغارة إسرائيلية على منزل في خان يونس.

وأوضحت صحة غزة: لا نملك غير المياه المالحة والتمور لتوزيعها على المرضى والطواقم الطبية، مؤكدة استشهاد 5 مرضى بالعناية المكثفة بمجمع الشفاء بسبب نقص الأوكسجين.

 واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقنص كل من يتحرك في مستشفى الشفاء، وذلك وسط استمرار قصف واشتباكات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأحد، وفاة عدد من الجرحى المتواجدين في أقسام مستشفى الشفاء بغزة، بسبب انقطاع الكهرباء.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي شن حزاما ناريا في محيط المستشفى خلال الليل.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنها فقدت الاتصال مع منسقيها داخل مجمع مستشفى الشفاء، أكبر منشأة للرعاية الصحية في غزة، وسط تقارير عن تعرض المجمع لهجمات متكررة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، على حسابه في منصة “إكس”.

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كما أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة العاملين في المجال الطبي والمرضى، وتدعو أيضًا إلى إجلائهم الفوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد مستشفيات قطاع غزة انهيارا كاملا، فالقصف المريع استهدف نهاية الأسبوع السابع وبداية الثامن المستشفيات فصارت كلها تحت حزام ناري منعها حتى من إخراج القتلى، وهو ما يصيح بسبه المسؤولون الصحيون في غزة حيث يوجد أكثر من 100 جثة داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعوا إخراجها جراء الدفن.

العمليات العسكرية 

 من جانب آخر أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، خلال مؤتمر صحفي أن أكثر من 150 نفقا يستخدمها الجناح العسكري لحركة حماس  الفلسطينية في قطاع غزة، خلال العمليات العسكرية في المنطقة.

وأكد المتحدث أن الجيش يعمل على تحديد مواقع الأنفاق والبنية التحتية تحت الأرض التابعة لحركة "حماس"، مضيفا بالقول: "لقد دمرنا بالفعل أكثر من 150 نفقًا ومجمعًا بمساعدة العبوات الناسفة".

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