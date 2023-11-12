كلية الطب البيطري بجامعة القناة تنظم محاضرة حول إنشاء مزارع الدواجن (صور)
نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري، التابعة لجامعة قناة السويس، بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة، ندوة توعوية حول إنشاء وإدارة مزارع الدواجن لصغار المربيين، وذلك في مدرسة الدكتور صلاح عبد الغني الثانوية الزراعية المشتركة بأبوصوير.
المشرفون على الندوة
وتقام المحاضرة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المحاضرون في الندوة
وحاضر بها الدكتور عادل النبتيتي أستاذ ورئيس قسم الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري.
وتم تنفيذها بإشراف الدكتورة دعاء حسني مدير وحدة خدمة المجتمع بالكلية، والدكتورة هبة عبد الرازق نائب رئيس الوحدة.
توجه الجامعة للمجتمع الخارجي
ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية توجه الجامعة للمجتمع الخارجي، في إطار دورها المجتمعي، وربطها بمشكلات المجتمع ومحاولة وضع الحلول لها، خاصة التوجه لطلاب ما قبل التعليم الجامعي بوصفهم الجيل الناشئ، الذي نسعى لإعدادهم وتكوين شخصية طالب مسلح بالعلوم والمعارف والمهارات اللازمة له في حياته القادمة.
ولفت رئيس الجامعة إلى أن الهدف من إقامة تلك المحاضرات وتوجيهها لطلاب المدارس هو اكساب الطلاب المهارات التي تؤهلهم لإثبات ذاتهم بل والمنافسة في سوق العمل، مما يرفع مستوى معيشتهم ويمكنهم اقتصاديا، وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية دائما من خلال المبادرات القومية المختلفة.
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