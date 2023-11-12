الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

كلية الطب البيطري بجامعة القناة تنظم محاضرة حول إنشاء مزارع الدواجن (صور)

كلية الطب البيطري
كلية الطب البيطري بجامعة القناة، فيتو

نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري، التابعة لجامعة قناة السويس، بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة، ندوة توعوية حول إنشاء وإدارة مزارع الدواجن لصغار المربيين، وذلك في مدرسة الدكتور صلاح عبد الغني الثانوية الزراعية المشتركة بأبوصوير. 

جامعة القناة: بدء الدراسة بمنح وزارة الاتصالات بمعهد تكنولوجيا المعلومات

رئيس جامعة القناة: 780 كشفا طبيا لمواطنين بقرية الشلوفة بالسويس (صور)

المشرفون على الندوة 

وتقام المحاضرة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري،  والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

Advertisements

المحاضرون في الندوة  

وحاضر بها الدكتور عادل النبتيتي أستاذ ورئيس قسم الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري.  

وتم تنفيذها بإشراف الدكتورة دعاء حسني مدير وحدة خدمة المجتمع بالكلية، والدكتورة هبة عبد الرازق نائب رئيس الوحدة.

جانب من المحاضرة، فيتو 
جانب من المحاضرة، فيتو 

توجه الجامعة للمجتمع الخارجي 

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية توجه الجامعة للمجتمع الخارجي، في إطار دورها المجتمعي، وربطها بمشكلات المجتمع ومحاولة وضع الحلول لها، خاصة التوجه لطلاب ما قبل التعليم الجامعي بوصفهم الجيل الناشئ، الذي نسعى لإعدادهم وتكوين شخصية طالب مسلح بالعلوم والمعارف والمهارات اللازمة له في حياته القادمة.  

ولفت رئيس الجامعة إلى أن الهدف من إقامة تلك المحاضرات وتوجيهها لطلاب المدارس هو اكساب الطلاب المهارات التي تؤهلهم لإثبات ذاتهم بل والمنافسة في سوق العمل، مما يرفع مستوى معيشتهم ويمكنهم اقتصاديا، وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية دائما من خلال المبادرات القومية المختلفة.

جانب من المحاضرة، فيتو 
جانب من المحاضرة، فيتو 
جانب من المحاضرة، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة القناة جامعة قناة السويس الدمتور ناصر مندور محاضرة تربية الدواجن كلية الطب البيطري بجامعة القناة

مواد متعلقة

جامعة القناة: بدء الدراسة بمنح وزارة الاتصالات بمعهد تكنولوجيا المعلومات

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد رسامة الأب باسيليوس كاهنًا للكنيسة اليونانية بالإسماعيلية

رئيس جامعة القناة: 780 كشفا طبيا لمواطنين بقرية الشلوفة بالسويس (صور)

مبادرات وحملات توعوية بكليات جامعة القناة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان (صور)

الأكثر قراءة

رسالة عاجلة من أردوغان لمصر ودول الخليج

مجندة إسرائيلية تتحدث بلغة ركيكة، نشطاء يكشفون سر الفيديو المفبرك لطبيبة مستشفى الشفاء (فيديو)

الزمالك يشارك في السوبر المصري بشرط.. تعرف على التفاصيل

مونديال كرة اليد، الأهلي يتأخر أمام الخليج السعودي في الشوط الأول (صور)

إيران تكشف سبب تحفظها على بنود في البيان الختامي لقمة الرياض

سر تغيير قادة أوروبا موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو جراف)

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد برينتفورد

البترول ترفع إجمالي كميات الوقود لمحطات الكهرباء بنسبة 12%

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

المزيد

انفوجراف

سر تغيير قادة أوروبا موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية