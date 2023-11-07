الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة القناة: 780 كشفا طبيا لمواطنين بقرية الشلوفة بالسويس (صور)

780 كشف طبي لمواطنين
780 كشف طبي لمواطنين بقرية الشلوفة بالسويس، فيتو

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة  قناة السويس، أن القوافل البيئية المتكاملة التي تتوجه بها الجامعة إلى الأهالي  في القرى والريف المصري تعد مشاركة فاعلة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى حياة كريمة، وتأتي وفق توجيهات القيادة السياسية بتنمية الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأولى بالرعاية، وهي تسعى لدعم المواطنين وتقديم الخدمات في شتى المجالات. 

محافظ الإسماعيلية يتابع الحالة الصحية لمصابي قطاع غزة بمستشفى أبو خليفة (صور)

مبادرات وحملات توعوية بكليات جامعة القناة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان (صور)

وأضاف أن جامعة قناة السويس تشارك في مختلف المبادرات القومية والرئاسية في إطار دورها التنويري ومسئوليتها المجتمعية. 

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جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

إجمالى المنتفعين من القافلة 

وأضاف تم تقديم عدد 780كشف طبي،  وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وتقديم العلاج البيطري ل791 حالة، وندوات التثقيف الصحي حول التغير المناخي وكيفية تأثيره على الصحة من الإصابة بنزلات البرد، وأمراض الحساسية، والنزلات المعوية، وكذلك التثقيف الصحي حول أمراض الضغط والسكري. 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

خدمات الإرشاد الزراعي 

وقدمت الجامعة خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين عن دودة البرسيم وسوسة الكوسة، وسوسة مخازن القمح، والقوارض بالمنازل، وكيفية التعامل مع هذه المشكلات، والتوصية بالمكافحة المتكاملة.
 

مجال الإرشاد النفسي والتربوي 
 

ومن جهة أخرى قام أساتذة الجامعة بإلقاء الندوات التوعوية والتثقيفية حول الصحة الإيجابية وتنظيم الأسرة، الغذاء المتكامل، التلوث البيئي، والتغير المناخي والإجابة عن استفسارات المواطنين.
 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو


وعلى صعيد أخر كان قد أستقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون التعليم والطلاب، ترافقه الدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية،  فريق العمل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بإشراف الأستاذة سناء عاطف منسق البرامج الوقائية بالصندوق، ومشرف محافظة الإسماعيلية.

مبادرات صندوق مكافحة الإدمان  

وخلال اللقاء قام الدكتور محمد عبد النعيم،بالاستماع إلى ما تم تنفيذه من مبادرات  تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" بجميع الكليات بجامعة قناة السويس، والتي تحمل عنوان: "رحلة المخدرات قصيرة ماتسافرهاش".

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن الهدف من تلك المبادرات حماية الطلاب من تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى الطلاب عن المخدرات. 

حملات نشر الوعي 

وقالت الدكتورة هبة الدناصوري أن حملات نشر الوعي تتم عبر أرقام الخط الساخن 16023، وما يقدمه من خدمات علاجية بالمجان وفي سرية تامة، والمستشفيات التابعة له بمحافظات الجمهورية بشكل عام.

المركز الوطني لعلاج الإدمان 

ولفتت سناء عاطف أن العلاج يتم أيضا من خلال المركز الوطني لعلاج الإدمان بمحافظة الإسماعيلية بشكل خاص، بمشاركة عدد من المتطوعين بوحدة متطوعي محافظة الإسماعيلية.
 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس قوافل الاصحاح البيئي السويس الشلوفة الدكتور ناصر مندور

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