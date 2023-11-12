وكيل تعليم الغربية يستقبل طالبة موهوبة في الرسم (صور)

استقبل اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الطالبة هنا ايهاب السيد كشك، الصف الأول الثانوي، بمدرسة السلام الخاصة للغات بطنطا، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، كأحد المواهب الفنية المتميزة في الرسم.

وخلال الاستقبال، عرضت الطالبة هنا إيهاب، أحد أعمالها الفنية المتميزة، أمام وكيل الوزارة، والذي أثنى على العمل الفني المتميز، متمنيًا لها دوام التفوق والتميز.

رافق الطالبة خلال الزيارة، جمال الصاوي، مسؤول الموهوبين بإدارة شرق طنطا التعليمية.

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وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام سير العملية التعليمية وتنفيذ خطة الإخلاء في وقت قياسي.

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تفقد اليوم مدرسة كفر طرنة للتعليم الأساسي.

وخلال المتابعة بالمدرسة، أشاد وكيل الوزارة بالمدرسة، ونظافتها وانضباطها، والحضور الطلابي الجيد، واطمأن إلى حسن سير العملية التعليمية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، وقام بتكريم أحد طلاب المدرسة من حفظة القرآن الكريم، وقام بتوزيع عدد من الهدايا على الطلاب المتميزين، وقام بحضور حصة للغة العربية للصف الثاني الإعدادي فصل 2/2، حيث أشاد بجهد معلم اللغة العربية، السيد بدر السيد بيومي، لتميزه في الشرح داخل الفصل، والتفاعل الطلابي الجيد معه، وتفانيه في العمل، كما قام بتفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، وأشاد بانتظام القاعات، والأنشطة المنفذة داخل القاعات، فضلا عن ترتيبها وتنظيمها، وحسن استقبال الأطفال بها.

ثم وجه وكيل الوزارة طلاب المدرسة إلى تنفيذ خطة الإخلاء، حيث قام بشرح كيفية تنفيذ خطة الإخلاء في الإذاعة المدرسية، وسرعة نزول الطلبة، والاصطفاف بعيدًا عن المباني المدرسية، والتأكد من نزول جميع الطلاب إلى أرض الفناء، وقام طلاب المدرسة بتنفيذ خطة الإخلاء في وقت قياسي وبنجاح باهر.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة بضرورة توفير معلم للتربية الموسيقية، وآلات موسيقية بالمدرسة، وتم التواصل مع التوجيه العام للتربية الموسيقية بالمديرية لتوفير معلم للمدرسة، كما وجه بضرورة التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوفير أرقام الطوارئ في أماكن واضحة، وتدريب الطلاب على استخدام طفايات الحريق، بمعرفة مسئول الأزمات والكوارث بالمدارس.

واختتم وكيل الوزارة المتابعة بالمدرسة، مقدما الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، والعاملين، والطلاب، على حسن سير العملية التعليمية، والمستوى العلمي المتميز لطلاب المدرسة، ونجاح تنفيذ خطة الإخلاء داخل المدرسة في وقت قياسي، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح.