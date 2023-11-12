الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وكيل تعليم الغربية يستقبل طالبة موهوبة في الرسم (صور)

وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية يستقبل أحد المواهب الفنية في الرسم، فيتو

استقبل اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الطالبة هنا ايهاب السيد كشك، الصف الأول الثانوي، بمدرسة السلام الخاصة للغات بطنطا، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، كأحد المواهب الفنية المتميزة في الرسم. 

جولة تفقدية لمحافظ الغربية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بقطور

لأول مرة في مصر، علاج الوسواس القهري بجراحة في المخ بالمستشفى الجامعي في طنطا

وخلال الاستقبال، عرضت الطالبة هنا إيهاب، أحد أعمالها الفنية المتميزة، أمام وكيل الوزارة، والذي أثنى على العمل الفني المتميز، متمنيًا لها دوام التفوق والتميز. 

رافق الطالبة خلال الزيارة، جمال الصاوي، مسؤول الموهوبين بإدارة شرق طنطا التعليمية.

Advertisements

وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام سير العملية التعليمية وتنفيذ خطة الإخلاء في وقت قياسي.

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تفقد اليوم مدرسة كفر طرنة للتعليم الأساسي.

وخلال المتابعة بالمدرسة، أشاد وكيل الوزارة بالمدرسة، ونظافتها وانضباطها، والحضور الطلابي الجيد، واطمأن إلى حسن سير العملية التعليمية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، وقام بتكريم أحد طلاب المدرسة من حفظة القرآن الكريم، وقام بتوزيع عدد من الهدايا على الطلاب المتميزين، وقام بحضور حصة للغة العربية للصف الثاني الإعدادي فصل 2/2، حيث أشاد بجهد معلم اللغة العربية، السيد بدر السيد بيومي، لتميزه في الشرح داخل الفصل، والتفاعل الطلابي الجيد معه، وتفانيه في العمل، كما قام بتفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، وأشاد بانتظام القاعات، والأنشطة المنفذة داخل القاعات، فضلا عن ترتيبها وتنظيمها، وحسن استقبال الأطفال بها.

ثم وجه وكيل الوزارة طلاب المدرسة إلى تنفيذ خطة الإخلاء، حيث قام بشرح كيفية تنفيذ خطة الإخلاء في الإذاعة المدرسية، وسرعة نزول الطلبة، والاصطفاف بعيدًا عن المباني المدرسية، والتأكد من نزول جميع الطلاب إلى أرض الفناء، وقام طلاب المدرسة بتنفيذ خطة الإخلاء في وقت قياسي وبنجاح باهر.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة بضرورة توفير معلم للتربية الموسيقية، وآلات موسيقية بالمدرسة، وتم التواصل مع التوجيه العام للتربية الموسيقية بالمديرية لتوفير معلم للمدرسة، كما وجه بضرورة التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوفير أرقام الطوارئ في أماكن واضحة، وتدريب الطلاب على استخدام طفايات الحريق، بمعرفة مسئول الأزمات والكوارث بالمدارس.

واختتم وكيل الوزارة المتابعة بالمدرسة، مقدما الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، والعاملين، والطلاب، على حسن سير العملية التعليمية، والمستوى العلمي المتميز لطلاب المدرسة، ونجاح تنفيذ خطة الإخلاء داخل المدرسة في وقت قياسي، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح.

الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا تعليم

مواد متعلقة

تشغيل قطار جديد من طنطا للقاهرة لخدمة الطلاب

الغربية تحقق المركز الأول في محو الأمية للمرة الثالثة على التوالي

التعليم العالي: جامعة طنطا تنظم فعاليات مبادرة دعم ابتكارات الطلاب

وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام سير العملية التعليمية وتنفيذ خطة الإخلاء في وقت قياسي

الأكثر قراءة

رسالة عاجلة من أردوغان لمصر ودول الخليج

مجندة إسرائيلية تتحدث بلغة ركيكة، نشطاء يكشفون سر الفيديو المفبرك لطبيبة مستشفى الشفاء (فيديو)

الزمالك يشارك في السوبر المصري بشرط.. تعرف على التفاصيل

مونديال كرة اليد، الأهلي يتأخر أمام الخليج السعودي في الشوط الأول (صور)

إيران تكشف سبب تحفظها على بنود في البيان الختامي لقمة الرياض

سر تغيير قادة أوروبا موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو جراف)

البترول ترفع إجمالي كميات الوقود لمحطات الكهرباء بنسبة 12%

الرغبة المتكررة في التبول علامة للإصابة بالتهاب المثانة، وهذه أسبابها

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

المزيد

انفوجراف

سر تغيير قادة أوروبا موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية