لأول مرة في مصر، علاج الوسواس القهري بجراحة في المخ بالمستشفى الجامعي في طنطا

نجح فريق طبي وجراحي بمستشفيات جامعة طنطا في إنهاء معاناة مريض، يعاني من وسواس قهري منذ خمس سنوات، بعد إجراء تدخل جراحي متعارف عليه في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تم فصل الفص الحزامي والأمامي بالمخ بتقنية محدودة التدخل والمخدر الموضعي مع مهدئ بسيط باستخدام جهاز التصويب المجسم ثلاثي الأبعاد وهي ضمن أحدث الأجهزة والتقنيات المتوفرة في مستشفيات جامعة طنطا.

أشاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بمهارة الفريق الطبي والجراحي الذى أجرى الجراحة، موضحًا أنها الأولى من نوعها في مصر والوطن العربي والدول المجاورة طبقا للمجلات ومحركات البحث العلمية، مؤكدًا أن مستشفيات جامعة طنطا تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، والكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى لإجراء هذه الجراحات النادرة.

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أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه فور استقبال المريض بمستشفيات الجامعة، تم فحص ومناقشة الحالة أكثر من مرة من قبل كافة التخصصات الطبية والجراحية المعنية بالجامعة، وقرر الفريق الطبي إجراء الجراحة، وقد تعافي المريض بشكل كبير من جميع النوبات العصبية والاكتئاب وأفكار الوساوس القهرية ليتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وتمت الجراحة بالكامل على نفقة الجامعة دون تحمل المريض أي أعباء.

أضاف عميد الكلية أن الجراحة تمت تحت إشراف الدكتور محمد عامر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والدكتور حسام الدين الصاوي رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية، وتكون الفريق الطبي من الدكتور حسين حمدي ابوالغيط استشاري جراحات المخ والأعصاب، والدكتورة هند محمد عارف استشاري الأمراض النفسية، والدكتور سعد محرم استشاري التخدير والعناية المركزة، والطبيب محمود الباز. والطبيب محمد النشرتي، والطبيب عبد الرحمن حمودة، والطبيبة إسراء حسن، ومصطفى عامر أخصائي التصوير الطبي، وحنان محمد، ونورهان أحمد.

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا والسلام كونتور الأندونيسية

ووقعت جامعة طنطا وجامعة السلام كونتور إندونيسيا، اليوم، اتفاقية تعاون، وذلك بمقر جامعة طنطا، تستهدف جذب الطلاب الإندونيسيين للدراسة بمرحلة البكالوريوس في كلية الطب ومرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في كلية الصيدلة.

ووقع الاتفاقية الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نائبًا عن الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور أمل فتح الله زركشي مستشار رئيس جامعة السلام كونتور أندونيسيا فى حضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، ونور شهيد، وعارف افندى زركشي، والدكتور بامبانج سوريادي المستشار التربوي والثقافي، وسبحان جيلانى الموظف بمكتب المستشار التربوي والثقافي وفوزان مصطفى بمكتب المستشار التربوي والثقافي.

وصرح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بأن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجامعة الدائم على تعزيز التعاون المشترك مع الجامعات في المجالات الأكاديمية والبحثية والابتكار ونقل التكنولوجيا، وتنمية جانب الشراكات والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من تجارب الجامعات الأخرى في مختلف المجالات، ومد جسور التعاون الدولي المشترك بين الجامعات.

وأوضح الدكتورمحمود سليم أن الاتفاقية شملت تعزيز التعاون ذات الاهتمام المشترك فى الجوانب الأكاديمية كتبادل زيارات الأساتذة والباحثين، وتعزيز التعاون الأكاديمي في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر والبرامج التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتبادل زيارات طلاب كلية الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس وتبادل المنح الدراسية للطلاب في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والتعاون البحثي من خلال تعزيز سبل التعاون فى المشاريع البحثية وتبادل الباحثين والمواد البحثية وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات الأكاديمية، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد التعليمية الرقمية، إضافةً إلى تطوير البرامج والخطط الأكاديمية.

وأضاف الدكتور محمود شكل، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذا لخطة المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين فى تعزيز العلاقات الدولية للجامعة، مع مثيلاتها من الجامعات وجذب المزيد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات للدراسة بجامعة طنطا وتفعيل أطر التعاون الدولي في المجالات البحثية والأكاديمية.